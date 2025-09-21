¡Jóvenes, persigan el voto! El contundente mensaje de Charlie Kirk

Resume e infórmame rápido

La juventud en gran parte del mundo ve con temor su presente y su futuro. La tecnología la avoca a la inmediatez ante perspectivas poco esperanzadoras, lo que genera aversión hacia la demagogia política que la instrumentaliza, conduciéndola hacia posturas más conservadoras.

Charlie Kirk denunció la imposibilidad económica de quienes se emancipan para crear su propia familia y tener un hogar en los Estados Unidos. Por la promoción de sus ideas, fue asesinado hace unos pocos días en la Universidad de Utah Valley, donde debatía públicamente ante cientos de estudiantes. Alertaba sobre la importancia y el deber de influir culturalmente en el gobierno, los canales de comunicación, la educación, la familia, las expresiones artísticas, los negocios y la religión.

En 2012, con 18 años, Kirk escribió en el periódico Breitbart News en contra de la propaganda progresista en las escuelas y fundó la organización Turning Point USA (“Punto de Inflexión”). Sus primeros mensajes estaban dirigidos a la juventud de secundaria para que luchara contra el adoctrinamiento y por ser feliz. Su pensamiento provida lo convirtió en un férreo opositor del aborto.

En 2016 escribió su primer libro, Time for a Turning Point: Setting a Course Toward Free Markets and Limited Government for Future Generations, en el que promovió el activismo político juvenil; en 2018, Campus Battlefield: How Conservatives Can WIN the Battle on Campus and Why It Matters, sobre el posicionamiento de las ideas conservadoras en las universidades; en 2020, el audiolibro The MAGA Doctrine, que fue la base de la campaña electoral republicana; en 2022, The College Scam; y en 2024, The Right-Wing Revolution. Estas publicaciones fueron el fundamento del podcast que lleva su nombre.

Tras su asesinato, Kirk, con tan solo 31 años, deja huérfanos a una niña de 3 años y a un bebé de 15 meses, y viuda a su esposa, Erika Kirk, quien quiere liderar sus ideales: la familia tradicional, la fe en Dios y el amor a la patria. En su despedida, la esposa de Kirk dijo que era “un padre perfecto, amaba a sus hijos. Y me amaba a mí, con todo su corazón. Y se aseguraba de que lo supiera todos los días”.

Bajo el lema “Prove Me Wrong Table” (“Demuéstrame que estoy equivocado”), Kirk recorrió los campus universitarios de los Estados Unidos. Fue un pensador que supo leer las necesidades de la juventud, siempre respetuoso de sus contradictores y abierto al diálogo fundamentado. Sus debates eran ampliamente difundidos tanto por sus seguidores como por sus adversarios ideológicos.

De hecho, el vicepresidente J. D. Vance afirmó que sus discusiones francas y fundamentadas eran apreciadas por analistas de izquierda y derecha. Estos intercambios de pensamiento se reprodujeron a través de redes sociales como TikTok. Su plataforma Turning Point USA no solo servía para fidelizar votantes jóvenes —donde las cifras demográficas muestran cómo se convirtieron en nuevos electores—, sino también para recaudar millones de dólares y llevar a Trump a su segunda presidencia.

El legado de Charlie Kirk, que se expandirá por el mundo, consiste en reconocer la fuerza de la juventud en la transformación política y volver a colocar la seguridad como prioridad gubernamental y base sólida de la movilidad socioeconómica conservadora. Realidad que supo interpretar Kirk e hizo posible la movilización electoral de los primeros votantes, basada en el diálogo político. Invitó a los jóvenes a pensar en el interés nacional sin dogmatismos y a movilizarse hacia las urnas en favor del Partido Republicano, que ganó las elecciones bajo el lema “Make America Great Again” (“Haz que EE. UU. vuelva a ser grande de nuevo”).

