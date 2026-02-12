Colombia y Panamá, los vientos comunes

La manera como opera el poder convierte al mundo en una factoría que produce desconfianza en serie. En mi cotidianidad, sin embargo, no conozco otra forma de llevar la vida sino desde la confianza en el otro.

Hay unos indicios subjetivos, percibidos desde la sensibilidad, que me ayudan a construir esa confianza. Hace un par de semanas fui a Ciudad de Panamá desde Cartagena de Indias, para participar en los eventos culturales previos al Foro Internacional América Latina y el Caribe 2026. A los pocos minutos de haberme subido al vehículo que debía conducirme al hotel le pregunté al conductor —un hombre negro entre los 38 y los 45...