Borges, Maradona y Estados Unidos como sede del Mundial de Fútbol

A veces, por oposición, Jorge Luis Borges es invitado al Mundial de Fútbol. En una pequeña entrevista para televisión concedida a Augusto Bonardo en 1980, Borges habló de la situación internacional, de la necesidad de un mundo abierto y de la preocupación porque la época de apertura de Argentina estaba pasando a la historia. La gracia nuestra, dijo, “no es solo descender de españoles o de indios, o en el caso de Brasil, de africanos –por supuesto, África no estaba asociado de ninguna manera a Argentina–, sino de gente de todas partes del mundo”. Bonardo se sintió en confianza para contarle el chiste que describe a los argentinos...