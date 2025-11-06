La desclasificación de los archivos del DAS y la memoria histórica

“40 años después, queda mucha verdad por saber y por decir": Javier Ortiz Cassiani. Foto: Archivo El Espectador.

Hoy se cumple un aniversario más de la toma —y posterior retoma— del Palacio de Justicia. 40 años después, queda mucha verdad por saber y por decir. Por todo lo que ocurrió en Colombia en ese momento, 1985, sin dudas, es un año que convoca a la memoria. Quizá por esa razón me parece estimulante, para el necesario ejercicio de memoria histórica que requiere la nación colombiana, que la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad Nacional (DAS) —adelantado por el Archivo General de la Nación (AGN)— coincida con los 40 años de los acontecimientos sucedidos en el recinto de las altas cortes de...