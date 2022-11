Hay escenas donde la gente tira la casa por la ventana, y no en sentido figurado. Gente desmontando los lavamanos y bacinetes de sus precarias viviendas, sacando por las ventanas tres o cuatro trastos de cocina y colchones mohosos mapeados por el orín. Gente que desmonta las ya destartaladas casas. Las destechan y cargan en romería las láminas para ponerlas en lugares medianamente seguros esperando que pase una lluvia con pretensiones de eternidad. No hace falta un conflicto armado para ver estas escenas, hay otras formas de violencia que no necesitan fusiles. Problemas estructurales en los que pocos piensan, mientras en la coyuntura se acarrea lo poco que se puede de esa miseria para fugársele a la tragedia.

La lluvia pone el suelo y el corazón blanditos, y agrieta y derrumba la esperanza y las casas. Como se movieron antes para salvar sus vidas, la tragedia se ensaña con los muertos. Se mete a los cementerios, remueve las tumbas, voltea la tierra, exhibe los restos humanos para dejar en claro que es una farsa aquello de que con la muerte se acaban las diferencias y todos somos iguales. Pero en Cartagena lo único democrático parece ser la mierda. En la ciudad del metro cuadrado más caro de la nación las alcantarillas se desbordan cuando caen los aguaceros y las aguas lluvias y residuales rodean los hoteles cinco estrellas, se meten a los bares e inundan las plazas y sus restaurantes costosos. Fluye la mierda, tanto como en los barrios pobres de las faldas del cerro de la Popa y en los que bordean la ciénaga de la Virgen.