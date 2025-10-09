Logo El Espectador
“Una cocina arrastrando un pueblo”: los trenes en Colombia

Javier Ortiz Cassiani
Javier Ortiz Cassiani
09 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

En la primera mitad del siglo XIX, con excepción de Panamá, pocos fueron los espacios de la nación colombiana donde se pensó en construir ferrocarriles. En 1846, Nicolás Daníes Palm, un próspero comerciante curazaleño radicado en Riohacha, presentó una propuesta para construir un ferrocarril de Riohacha a Valledupar. Ese mismo año se quiso formar una compañía con el objetivo de establecer una línea férrea que uniera al puerto de Santa Marta con el río Magdalena a la altura de Piñón, “o hasta otro punto que parezca más convincente en las orillas del Magdalena”. Según el acta de creación de la empresa, se esperaban tener en el...

