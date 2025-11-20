“El Centro de Formación de la Cooperación Española es la casa de muchas apuestas culturales alternativas”: Javier Ortiz Cassiani. Foto: Cortesía de la Embajada de España

Entre 1691 y 1696, el fraile Alonso de Zamora escribió una crónica sobre la presencia de la orden de los Dominicos en el territorio de la Nueva Granada. Cuando se refirió al convento e Iglesia de Santo Domingo en Cartagena de Indias, dijo que la fachada amarillenta y las ventanas enrejadas hacían parecer al convento una prisión. También dijo que la iglesia con su techo redondeado como una gigantesca tortuga, el campanario tosco y cuadrangular, la torre inconclusa y los “muros agrietados en ruinas”, cubiertos de vegetales que servían “de abrigo a los búhos”, causaban “una profunda tristeza”. Luego suavizó su impresión diciendo que este panorama cambiaba cuando “uno franquea el umbral y contempla el grandioso cuadrilátero de los claustros”.

Es posible que los habitantes y los visitantes de Cartagena de Indias en los años setenta, ochenta y noventa del pasado siglo, cuando veían el convento, se hayan llevado una imagen parecida a la primera impresión de Alonso Zamora. Pero este panorama cambió sustancialmente con la llegada del nuevo siglo. En 1999, la Arquidiócesis de Cartagena firmó un comodato con la Agencia Española de Cooperación Internacional para entregarle el convento por 28 años con el compromiso de que este último asumiera la restauración del edificio. Así ocurrió, y desde entonces funciona allí el Centro de Formación de la Cooperación Española. Con el paso de los años, el lugar se ha convertido en un escenario cultural de primer nivel para la ciudad y una plataforma para la discusión y difusión de los derechos humanos y culturales de la ciudadanía.

El Centro de Formación de la Cooperación Española es la casa de muchas apuestas culturales alternativas y eso es una labor central en una ciudad con pocos escenarios culturales. Lastimosamente, el 9 de noviembre de 2027 termina el comodato y la Arquidiócesis no está dispuesta a renovarlo porque tiene interés en asumir el claustro para su misión pastoral y social. Está en su derecho, por supuesto, pero tiene que pensar muy bien en toda la tradición de impulso y transformación social y cultural que se han generado en la ciudad de Cartagena en los años que lleva el Centro de Formación en este lugar.

Hace poco Pedro Sánchez, presidente de España, asistió a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea en Santa Marta, y por la continuidad de este proyecto en la ciudad espero que las conversaciones —además de los elogios por la guayabera que lució— hayan tocado este tema al nivel de las cancillerías de ambos países. Hace apenas un par de días la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia se reunió con el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En el encuentro, “España reiteró su apoyo a Colombia en los procesos para la transformación territorial”. Espero, también, que el tema de la continuidad del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena haya estado en la agenda.

Ante la situación, sabemos que una de las alternativas que se ha planteado el Centro es su traslado a la ciudad de Bogotá. Esto, por supuesto, no tiene ningún sentido. Además de repetir el esquema centralista de gestión cultural y política del que tanto nos quejamos, es no pensar en el vacío que queda en este territorio en la difusión cultural, académica, artística y en la política de derechos y reconocimientos. Y algo que también nos debe preocupar mucho, los trabajadores locales de la institución y los españoles que han construido un tejido social y personal en la ciudad de Cartagena.

Ojalá se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con la Arquidiócesis de Cartagena, y el Centro de Formación de la Cooperación Española pueda quedarse. Ojalá que en un futuro pasar por el viejo convento de Santo Domingo no nos cause, como a fray Alonso Zamora hace más de tres siglos, “una profunda tristeza”.