El número 97

Según el registro que lleva el Indepaz, Miguel Uribe Turbay es el líder social número 97 asesinado en Colombia en lo que va corrido de 2025. Una cifra aterradora que da cuenta del grado de barbarie que nos asola.

Días después del atentado al precandidato, desde esta columna reporté un dato no menos espeluznante: desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 1.872 líderes y lideresas sociales habían sido asesinad s en el país. Con la muerte de Uribe Turbay el ominoso récord asciende a 1.894.

Para muchas personas, el ataque al senador Miguel Uribe reabrió la violencia política en nuestra historia reciente, pero en realidad, como lo demuestran estas cifras, dicha violencia nunca ha desaparecido. El desangre no cesa, la matanza continúa. El pasado 3 de agosto asesinaron en El Plateado a la lideresa caucana Astrid Ordoñez, la víctima número 94 del año. El 6 de agosto, en una vereda de Jamundí, mientras iba en su moto, acribillaron al líder número 95, Ruhal Martínez. Y al día siguiente, en la vía Pata-Buenaventura, fue hallado el cadáver del joven Brayan Saa, el líder número 96.

La muerte del número 97 de la lista resuena más porque hacía parte de una de las familias que han gobernado al país, y porque hasta último momento, a través de una ingente cruzada médica, mediática y religiosa, se alimentó el anhelo de una milagrosa recuperación.

Es terrible que Uribe Turbay haya muerto baleado más o menos a la misma edad en que su madre fue asesinada, y que en una fatal espiral de violencia ahora su hijo quede huérfano a la misma edad que él. Es terrible que hace 34 años su padre haya tenido que sepultar a su esposa Diana y ahora tenga que sepultar a su hijo. Pero esta cruel tragedia familiar no debería estremecernos más que la de los deudos de su tocayo Miguel Uribe, un líder social al que hombres sin identificar le dispararon, lo decapitaron y arrojaron su cabeza en la calle principal del corregimiento de Ochalí, en zona rural de Yarumal, el 29 de enero de 2021.

Mientras la brecha entre la Colombia rural humilde y la Colombia urbana y acomodada siga siendo tan abismal, se mantendrá esta esquizofrenia entre quienes llevan décadas expuestos a la matazón y entre quienes hasta ahora parecen darse por enterados.

En el mensaje de condolencia que envió a la familia de Uribe Turbay, Gustavo Petro reconoció su muerte como una derrota para el gobierno progresista y amante de la vida que preside. Una derrota que se suma a las de las otras 96 víctimas de este año, y a las 539 de lo que va de su periodo, y a las 957 del gobierno Duque, y a las 609 de los dos cuatrienios de Santos.

Ni por su filiación a un partido ligado a la guerra regular y paramilitar en Colombia, ni por su trayectoria política puede afirmarse que Miguel Uribe haya sido un denodado luchador por la paz, como sí podría decirse de otros líderes inmolados como Héctor Abad Gómez, Luis Carlos Galán, Chucho Bejarano o Jaime Garzón, pero es de esperar que su homicidio sea un punto de quiebre que propicie vías de reconciliación en vez de aguzar más la polarización y el conflicto.

El hecho de que tanto la viuda María Claudia Tarazona como el presidente Petro coincidan en recalcar que la venganza no es el camino de Colombia arroja un rayo de esperanza y un grano de sensatez ante el exterminio que sigue devastando vidas, familias, liderazgos y comunidades a lo largo y ancho del país.