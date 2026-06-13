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K-popers del mundo, uníos

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John Galán Casanova
John Galán Casanova
13 de junio de 2026 - 05:04 p. m.
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El 31 de mayo, durante la transmisión de los resultados preliminares de la primera vuelta, en el momento en que Iván Cepeda hacía su alocución en Bogotá, la mitad de la pantalla empezó a mostrar la imagen del planchón en el que Abelardo de la Espriella se aprestaba a iniciar el show de su victoria en Barranquilla. La parafernalia de luces, humo y fuegos pirotécnicos eclipsó las palabras de Cepeda y demostró que en la tele contienda presidencial estamos ante una pelea de tigre con búho amarrado.

La política concebida como un ejercicio argumentativo obtuvo el 40,90 % de los votos; la política fabricada como un montaje publicitario alcanzó el 43,74 %, con 673.138 votos de ventaja. Días después, entrevistado por María Jimena Duzán, el estratega Ángel Becassino dijo que aunque Cepeda podría ser un buen presidente es un pésimo candidato, lento para reaccionar en el vértigo de la campaña, incapaz de atraer nuevos sectores del electorado.

De la Espriella style, en cambio, ha demostrado ser un digno émulo de Donald Trump, un eficaz producto virtual que baila y vocifera, un mercachifle experto en venderse como la fórmula mágica que Colombia necesita para solucionar sus problemas. Lo aterrador, como en el caso de Trump, es que el autodenominado candidato de la extrema coherencia es en realidad un caso sistemático de incoherencia: un costeño que nació en Bogotá, un jurista sin ética, un felino exterminador de gatos, un soldadito de trapo que esquivó el servicio militar, un ex ateo vendedor de milagros, un independiente rodeado de politiquería, un patriota con tres nacionalidades, un demócrata que persigue a la prensa y jura destripar a sus opositores, un maniquí que detesta el fútbol y usurpa la camiseta de la sele, el dizque antichavista defensor de Alex Saab.

Que la campaña en blanco y negro de Cepeda y Quilcué, sin recurrir a Benedetti, haya conseguido 9.688.361 votantes es un logro enorme, el mayor guarismo alcanzado por la izquierda. El lío son los 673.138 votos de ventaja que sacó el tecnicolor Tigre de la falacia. Ante tan alarmante panorama, el hecho de que la multitudinaria comunidad digital de K-popers haya acudido al rescate es un rayo de esperanza que se añade al entusiasmo promovido por las bases del Pacto.

En los días que restan antes del 21 de junio, cada cual tendría que sopesar qué tipo de país quiere construir. ¿Un país diverso o un país converso? ¿Un país honesto o un país perverso? ¿Un país digno o un país genuflexo? ¿Escogeremos a un defensor de los victimarios o a un defensor de las víctimas? ¿A un libre pensador o a un promesero? ¿A un dirigente serio o a un culebrero? ¿A un pacifista o a un guerrerista? ¿A un progresista o a un negacionista?

“¿Qué ha pasado para que una parte de la sociedad confunda el dinero con la razón, la intimidación con el carácter, la vulgaridad con la autenticidad?”, se pregunta José Alejandro Castaño en una nota editorial de CasaMacondo. A estas alturas, lo que más le inquieta son los millones de compatriotas “que oyen el rugido de un tigre en el cacareo de una gallina”.

Hace cuatro años escribí en este espacio que si el Mundial de Catar se hubiera realizado a mitad de año, tal vez Gustavo Petro no habría sido electo presidente. Lo dije porque como la hipnosis mundialista hace que perdamos contacto con la realidad, seguramente habríamos estado más pendientes de celebrar las gambetas de Messi que de evitar el golazo que casi nos propina Rodolfo Hernández.

La semana que viene es crucial. Ojalá haya por lo menos un debate, todo el país tiene derecho de ver a sus candidatos debatiendo. Cepeda está en mora de concertar la adhesión de Claudia López y Sergio Fajardo, y de sumar gente valiosa dispuesta a que la contacten, como la congresista Jennifer Pedraza.

Ahora que el tigre de opereta se adueñó de la tricolor, y que recién empiezan los cotejos mundialistas, exhorto a la juventud solidaria, a las mujeres que no quieran vivir cosificadas, a las personas indecisas, votantes en blanco y abstencionistas a que consideren con sensatez y responsabilidad la opción de impedir que quedemos en manos de un fantoche autoritario títere de Trump.

Soy poeta, y esta vez me la juego por la realidad y la vida, no por el espectáculo y la muerte.

John Galán Casanova

Por John Galán Casanova

Poeta y ensayista bogotano. Premio nacional de poesía joven Colcultura, 1993. Premio internacional de poesía "Villa de Cox", 2009.
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K-popers

 

Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 29 minutos
Paren de insultar a Abelardo, paren de endilgarle todos los epítetos negativos de este mundo. Paren de atribuirle todos los crimenes habidos y por haber. Esa fórmula sólo refuerza a sus bases, como la candidatura de Quilcué, pero no trae nuevos votos. Más bien expliquen al país que planea hace Iván Cepeda respecto del inminente apagón, qué va a hacer con el monstruoso déficit fiscal que deja petro, Va a continuar con la fracasada paz total que ha traído muerte y violencia en vastas regiones ?
Mario Suescún(53803)Hace 33 minutos
Totalmente de acuerdo. Por eso el establecimiento decidió no invertir en educación y si en la guerra. Por eso como buenos mafiosos, respaldan al autodenominado candidato de extrema derecha.
Gines de Pasamonte(86371)Hace 55 minutos
3) creyentes de nuevo cuño! A pesar de todo lo expuesto con gran sindéresis, John, estimo que la disputa de la presidencia no es de IVÁN CEPEDA CASTRO contra el “señor” de la espriella. ¡Es conta la Registraduría! En ese orden de ideas, es imperativo una Registraduría paralela que evite los errores en las pasadas “elecciones”. ¡No podemos olvidar que lo que está en juego es Colombia! IVÁN CEPEDA CASTRO, presidente.
Gines de Pasamonte(86371)Hace 55 minutos
2) cognitivas y académicas básicas para entender la gestión pública”? Esa pregunta posee absoluta validez en países como el nuestro en donde la cultura política es prácticamente inexistente. No obstante, la cultura de un pueblo no garantiza NADA y lo comprobamos con el germano. Un pueblo que nos dio a Kant, Hegel, Goethe, Beethoven, mandó al carajo todo tras ir en pos de un “encantador de serpientes” como Adolf Hitler. ¡Hay que estar alertas contra los lobos metamorfoseados en ovejas y ateos en
Gines de Pasamonte(86371)Hace 55 minutos
1) ¡Le pegaste donde era, John! Todo lo que plasmas goza de total respaldo de la gente honesta de Colombia. ¡La mayoría! Acude a nuestra memoria la frase aforística de Winston Churchill acerca de la Democracia: «La democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás», se ha convertido no solo en una frase histórica, también en un lugar común. Platón se preguntaba: ¿” Por qué permitimos que el rumbo de un país entero sea decidido por quienes carecen de las competencias
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