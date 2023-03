Lío de faldas

El lunes 6 de marzo, dos días antes de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el nuevo decano de Economía de la Universidad del Rosario armó tremendo lío al abrir sus palabras de posesión con un símil que atribuyó a sir Winston Churchill: “Un buen discurso debe ser como una falda de mujer; suficientemente largo para cubrir el tema y suficientemente corto para crear interés”.

Mal momento escogió el decano Gómez Martínez para hacer una cita de carácter machista, que sexualiza y cosifica a la mujer, en una facultad donde entre 32 profesores solo tres son mujeres. Varios docentes rosaristas se pronunciaron denunciando la violencia simbólica implícita en su intervención. La concejala Heydi Sánchez instó a reaccionar contra la normalización de ese tipo de comentarios en todos los ámbitos, incluyendo los espacios académicos, donde estudiantes han sido y vienen siendo víctimas de acoso y abuso sexual. El decano no tardó en disculparse y trinar que la cuestionada cita no reflejaba “bajo ninguna circunstancia” la posición de la universidad o la suya. El grupo estudiantil Control Colegial le replicó: “¿En qué momento alguien cita, en su posesión, una frase que no lo representa y con la que no está de acuerdo?”.

Estudiantes de distintas facultades convocaron a un plantón de protesta para el viernes 10. Entre tanto, las redes sociales se dieron garra con el papayazo que dio el decano. “¿Qué consecuencia tendrá esto? Si ese es el discurso de posesión, no me quiero imaginar qué les espera a las mujeres de la comunidad académica”, manifestó una estudiante. “Gómez no se ha enterado del contexto y época en que vive. Se quedó en la primera mitad del siglo XX. ¡Tenaz!”, agregó otra. La estudiante y líder feminista Sofía Charry declaró: “me da miedo estar en falda frente a él y pensar que me está sexualizando, o pensando que del tamaño de mi falda va a depender el respeto que me pueda dar, esto no nos da ninguna confianza en la persona que está asumiendo”.

El 10 de marzo, las consignas y los carteles se tomaron los pasillos del centenario claustro. Un collage del torso del decano con la falda y las piernas de Marilyn Monroe ilustró el afiche de la convocatoria: “mi falda no alcanza a tapar tu MacHisMo / porque hombres con poder siguen perpetuando desigualdades / el Rosario se pone la falda”. A la entrada de la sede fijaron un cartel con la leyenda: “¡No estamos seguras ni en la UNIVERSIDAD!”. El que pegaron bajo la placa del rector decía: “¡MACHOS Y FACHOS FUERA DE LA UNIVERSIDAD!”. El que adornó el nuevo despacho del decano le notificó: “El largo de mi falda no es para que un macho lo comente”, mientras grupos de estudiantes enfaldadas coreaban: “¡Quiero sentirme segura, no un misógino en la decanatura!”.

Foto: Cortesía

Si en vez de andar pescando citas inoportunas, el decano leyera el Hindustan Times, habría podido enterarse de que a comienzos de 2018 algo muy similar ocurrió en Pakistán. Al juez Saqib Nisar, presidente del Tribunal Supremo, también le dio por citar la frase de Churchill, y también se le vino el mundo encima. La Asociación de Mujeres Abogadas declaró: “Dada la conversación global actual sobre el impacto de la discriminación en la vida de las mujeres, que va desde el sexismo casual en el lugar de trabajo hasta la agresión sexual, dicho comentario es particularmente sordo, de mal gusto e impropio del presidente del Tribunal Supremo de cualquier país”. El Foro de Acción Mujeres añadió: “Las declaraciones que deshumanizan y cosifican a las mujeres no solo son despectivas y degradantes para las mujeres; también contribuyen a la cultura de culpar a las víctimas, el mayor impedimento para combatir los crímenes contra las mujeres”.

So pena de ser considerado como un severo sinvergüenza, viejo verde, homofóbico y misógino, el decano Miguel Gómez tendrá que adecuar su mentalidad a una época que ya no consiente cierto tipo de comentarios y comportamientos. Que se olvide de piropos como “Le sobra tela a esa falda”, “Ponte falda, que es un crimen tapar esas piernas”, “Quién fuera araña para trepar por esa falda” o “Cambia el paso, que se te rompe el vestido”. Que se olvide de Churchill, y si quiere evitar malentendidos, que tampoco vaya a citar al orador de negocios Harvey Mackay cuando afirma que un buen discurso, como un lápiz, debe tener punta.

Los tiempos están cambiando. En las relaciones interpersonales eso implica que una cultura del cuidado y el respeto mutuos replantea las formas patriarcales del cortejo, la galantería y la caballerosidad. ¿Joaquín Sabina habría escrito hoy en día “¿quién hará mi trabajo debajo de tu falda?” o “siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta”, como lo hizo veinte años atrás? ¿Habría escrito Hanif Kureishi: “las faldas, como los telones de los teatros, producen curiosidad”, como lo hizo en 1998 en su novela Intimidad? Oliverio Girondo hoy en día sería linchado por atreverse a decir: “Con la poesía sucede lo mismo que con las mujeres: llega un momento en que la única actitud respetuosa consiste en levantarles la pollera”. Y a propósito de polleras, habrá que ir reconsiderando el morboso estribillo: “esa negrita rica, qué linda y sabrosa que está, con su pollera colorá”.

Para una próxima oportunidad, en caso de que quiera volver a hacer alusiones eróticas en sus intervenciones, le recomiendo al decano Gómez Martínez un poema unisex de Affonso Romano de Sant’Anna titulado “Misterio”: “El misterio comienza de la rodilla para arriba. / El misterio comienza del ombligo para abajo / y nunca termina”.