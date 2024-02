Los severos sinvergüenzas son unos waffles artesanales rellenos de queso y cubiertos con viscosas salsas, que se hicieron virales por tener forma de penes.

Ante la notoria falta de estatura moral que vienen acusando destacadas personalidades del poder público en Colombia, esta columna, en asocio con la famosa wafflería caleña, ha decidido enviarles cremosos reconocimientos a la sinvergüencería.

Va un severo sinvergüenza con arequipe rumbo al Palacio de Nariño, para que Gustavo Petro, quien trinó el domingo que “la decencia hoy es una revolución en sí misma”, y cuya función no es andar convocando marchas, pase el trago amargo de haber nombrado a Armando Benedetti en un cargo inmerecido, oneroso e inocuo.

Un severo sinvergüenza con bollo’e yuca y suero merece el exdiputado Nicolás Petro. Paradójica encrucijada la del hijo mayor del presidente: si es culpable de haberse quedado con los millones de Santa Lopesierra y el turco Hilsaca, exonera a la campaña de su padre; si es inocente, la incrimina de haberse financiado ilegalmente.

El búnker de la Fiscalía recibirá un combo XL de severos sinvergüenzas para la tripleta compuesta por Francisco Barbosa, la piscinera Mancera y el sinuoso Jaimes, artífices de llevar dicha institución al mayor entredicho de su historia, superando lo hecho por Néstor Cianuro, que ya es mucho decir.

El contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, paladeará un severo sinvergüenza con mermelada por la cobertura dolosa que, según reveló la revista Cambio, les ha hecho a los gastos reservados de su amiguete, el prohombre Barbosa: 51.888 millones en 2022, destinados, entre otros rubros, a pagar mejoras en su casa.

A la Corte Suprema de Justicia le corresponden dos docenas de severos sinvergüenzas con caramelo por su desidia en elegirle reemplazo a Barbosa. Recibieron una terna idónea en agosto y en su infinita sabiduría no han podido leer el momento histórico, dejando la Fiscalía General de la Nación en manos de una funcionaria cómplice de narcofiscales. Como quien dice, las ratas cuidando el queso.

A propósito de juristas, el expresidente de la Corte Jaime Arrubla degustará un severo sinvergüenza flácido y desabrido, como sus comentarios acerca de las ternadas, a quienes descalificó como unas señoras no muy notorias, apenas “enseñadas a llevar expedientes”.

No faltan expresidentes en la lista. A César Gaviria le llegará un severo sinvergüenza catedralicio por acusar a Petro de incurrir en comportamientos que rayan en lo criminal. No le quedan bien esas sindicaciones, cuando recientemente se ha confirmado lo que por años fue un secreto a voces: que su gobierno se alió con Los Pepes y el cartel de Cali para liquidar a Pablo Escobar. Por su parte, cada vez que Álvaro Uribe invoca la fuerza del Estado para garantizar la seguridad, como lo hizo el jueves 8, relumbran calaveras. Mejor que saboree los severos sinvergüenzas que recibirán él y Andrés Pastrana, quien, por no quedarse atrás, ratificó su apoyo a Barbosa y a Mancera, sobredimensionando lo ocurrido la semana pasada como “el más grave atentado a la justicia desde la toma del Palacio de Justicia por el M-19″. Así como lo leen: más grave que el bombazo al DAS en 1989, y que las chuzadas presidenciales a la Corte Suprema entre 2007 y 2009.

¿Quién más, para agotar existencias? Severo sinvergüenza con jalapeño en la lengua de Vicky Dávila, que editorializó: “La Corte se respeta”. Lo que no respeta Vicky es la verdad: en Semana ni se han tomado la molestia de descolgar la noticia donde afirmaron que varios magistrados habían sido evacuados en helicóptero.

Sabemos que en la mayoría de los casos el ejercicio del poder envilece, y que la política es el arte de tragar sapos sin inmutarse, y que hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones, pero si la clase dirigente del país persiste en ejercer con tanta maña el cinismo y la rapiña, la falta de referentes éticos nos hundirá cada vez más en la impunidad, la anomia y la severa sinvergüencería.