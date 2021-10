“Adopte un Unicornio”

Si El Espectador lo permite, quiero aprovechar este espacio para contar que justo hoy miércoles 6 de octubre cumple dos años de existencia El Unicornio, medio alternativo de investigación y denuncia que nació para resistir el modelo autoritario encarnado en el gobierno de Iván Duque.

En nuestro caso cuentan los éxitos periodísticos, máxime si se trata de convencer a los lectores de la importancia de apoyar este proyecto. El primer batatazo fue la entrevista exclusiva con el expresidente Juan Manuel Santos justo el día del lanzamiento, donde se manifestó a favor de la legalización de las drogas: “La prohibición es el origen de todos los males” (Ver entrevista).

Pero el más grande éxito fue el video de nuestro canal de YouTube -ya con casi 300.000 visitas- donde el presidente de la Sociedad Colombiana de genealogistas, Julio César García, muestra sin margen de duda el entorno mafioso que rodea a Álvaro Uribe Vélez en su árbol genealógico. Es una joya periodística, modestia aparte (Ver video).

En tercer lugar, la investigación que hicimos a raíz de una declaración de Aída Merlano, quien habló de una masacre en Cesar donde habrían asesinado a los tres hombres que la tuvieron secuestrada tras su fuga de un consultorio odontológico. Tenemos fotos, hemos querido entrevistarla para que confirme o niegue si eran sus captores, pero el gobierno venezolano no ha colaborado para acceder a dicha fuente (Ver artículo).

A modo de reseña histórica: por lo días previos al parto editorial contactamos a Matador para preguntarle cuánto nos cobraba por diseñar el logo de El Unicornio. Pero no solo lo hizo gratis, sino que de querido encimó el eslogan, fiel retrato de lo que hoy sucede en esta Colombia agobiada y doliente: La realidad supera la fantasía. (Ver logo).

Durante su primer año de existencia, El Unicornio viajó en coche, gracias a que contamos con el respaldo financiero de un importante mecenas. Esto nos permitió crecer, fortalecernos y ocupar un espacio importante, hasta el día infortunado en que el Covid-19 se llevó al generoso benefactor y quedamos huérfanos.

Desde ese día la brega ha sido muy dura, y no es por quejarnos, pues se trata de la misma lucha que libran todos los medios cuya financiación se vio golpeada desde que redes sociales o espacios virtuales como Facebook, Instagram o YouTube invadieron el mercado publicitario.

Es por eso que muchos medios -incluido El Unicornio- hoy acuden a sus lectores como fuente de respaldo financiero, con base en el modelo de negocio que propone Ignacio Escolar, director del exitoso portal español eldiario.es: “el lector paga por apoyar el proyecto para que no se acabe. Si el primer cliente y socio es el lector, el periodismo gana”.

Pero no podemos ser como los medios que publican únicamente para los que pagan por ver. Ese lujo se lo dan quienes cuentan con un poderoso respaldo empresarial que les permite trabajar sobre pérdidas mientras buscan el punto de equilibrio.

A los que estamos en la orilla de lo alternativo, de lo verdaderamente independiente, nos toca mostrar la foto de la criatura y pasar el sombrero en busca de apoyo.

La foto de nuestra criaturita muestra en primer lugar a un selecto grupo de columnistas, convocados bajo el imperativo de la novedad: que digan algo nuevo, que no repitan como loros lo que es tendencia. Aquí se cuentan el metódico Diego Otero Prada, quien desde el primer día de la pandemia le hace juicioso seguimiento al Covid-19; un Jorge Senior con sesudos análisis de sustento científico; un Puno Ardila en amenas charlas imaginarias con el profesor Montebell; el “pintor” Freddy Sánchez Caballero con asombrosas crónicas que retratan la vida real; una Sandra ‘Lilith’ García que reivindica su magia pagana; un laureado Gerardo Ferro desde Canadá; un Germán Ayala siempre polémico; la creativa Yéssica Teherán en su esquina literaria; un conciso Humberto Tobón con cifras preocupantes en temas de desarrollo económico o ambiental, etc.

La foto muestra además que a falta de Matador -artista exclusivo de otro medio- El Unicornio también le da importancia al humor y cuenta con su propio caricaturista, el talentoso fisonomista Pedro J. Vargas, quien actúa bajo el seudónimo de Ocak.

¿Y qué decir de nuestro decimero, el ilustre charaleño Gerardo Martínez -invitado frecuente a Los Danieles-, con sus divertidas rimas poéticas que abordan la coyuntura política y funcionan a modo de columna humorística semanal? (Ver décimas).

Digamos entonces que son cuatro los pilares que sustentan el trabajo de El Unicornio: la investigación periodística, los columnistas, las entrevistas a personajes (la más reciente con Daniel Coronell) y el humor.

En síntesis, nos hemos esforzado por brindar una opción novedosa, visualmente atractiva, en la medida de lo posible influyente. Pero lo anterior tiene un elevado costo económico, y es el momento de confesar que esos gastos, sumados a las deudas que se han ido acumulando, nos tienen al borde del colapso.

El motivo entonces de esta columna es ponerle un toque de fantasía a la realidad, invitándole a que Adopte un Unicornio.

Adoptar un Unicornio significa que usted está dispuesto a hacer un aporte para la continuación de este proyecto, haciendo clic en este enlace de Vaki, por la suma que esté a su alcance.

Y para que vea que invierte bien su dinero, en próximos días tendremos una chiva mundial: demostraremos que Cristóbal Colón no nació en Génova (Italia) sino en España. Y otra cosita: ¿quiere saber si Alejandro Gaviria Uribe es pariente cercano o lejano de Álvaro Uribe? Nos pusimos a investigar y este jueves 7 de octubre El Unicornio publicará su árbol genealógico completo.

Post Scriptum: En la próxima elección presidencial, la primera vuelta va a ser Petro contra una montonera de candidatos. La segunda, Petro contra “el que no es Petro”. Si en segunda vuelta gana Petro, gobernará con todo el establecimiento en contra suya, comenzando por el Ejército, uribista hasta el tuétano. Si gana “el que no es Petro”, será un gobierno muy débil, con una fuerte oposición encabezada por Petro. Aunque no gane, Petro tendrá una bancada fuerte en el Congreso.

@Jorgomezpinilla

Blog personal