Cinco temas para la agenda

El debate electoral debe pasar de las reafirmaciones de identidad ideológica de las precandidaturas al de la discusión sobre la agenda programática, la cual incluye una primera selección de los temas que se abordarán en un eventual gobierno, el enfoque del problema, las alternativas de solución que se proponen, cómo se financiarán y qué reformas institucionales son necesarias para lograrlo.

Propongo al menos cinco temas que deben ser abordados por los distintos precandidatos/as.

Seguridad. La firma del acuerdo de paz con las Farc exigía una nueva estrategia de seguridad para que el Estado ocupara el territorio que dejó esta guerrilla e impidiera una reconfiguración de viejos y nuevos grupos ilegales alrededor de la captura de rentas ilícitas. Esto no se hizo, y ello ha generado y reproducido una serie pequeños conflictos armados en diferentes regiones que han permitido el deterioro de la seguridad pública.

También se ha deteriorado la seguridad en las ciudades en el contexto de la pandemia y del estallido social, pues la criminalidad urbana ha logrado reinventarse y la respuesta del Estado ha sido débil y tardía. A ello se suma la pérdida de confianza de una institución como la Policía como consecuencia del uso desmedido de la fuerza en las protestas sociales. Una reforma profunda de la Policía y un nuevo enfoque de la estrategia de seguridad pública debe estar en la agenda de las campañas.

Pobreza y desigualdad. Si algo ha dejado en claro la pandemia es que se aumentó la brecha de desigualdad en América latina, y Colombia no es la excepción, como bien lo muestra el informe regional de Desarrollo Humano 2021. En materia de atención a la población vulnerable durante la pandemia por medio de las transferencias monetarias, Ingreso solidario ha sido satisfactoria, pero ello no impidió el aumento de la pobreza con cifras que hicieron revertir logros alcanzados con programas como Familia en Acción. Es necesario replantear la política social, complementar las transferencias monetarias con otros programas que contribuyan de una manera más decidida con la movilidad social para evitar que los hogares dependan de dicha transferencia para no caer en la pobreza. Se necesita concentrar todos los programas de atención a la población vulnerable en una sola entidad, y quizás dar el paso hacia un Ministerio de política social.

Descentralización. En Colombia está en mora una reforma a la descentralización político- administrativa. Es necesario pensar en un modelo diferente en cual se conjuguen de mejor manera las competencias de la Nación con las de los entes territoriales, estimulando la autonomía territorial. Hay que salir de la categorización de municipios y departamentos para pasar a un modelo de mayor equidad inter e intrarregional. Un fondo regional de transferencias para ayudar a los municipios más pobres con baja capacidad institucional es prioritario, así como fuentes de financiación de los gastos y servicios de esos municipios. Lo que está pasando con los PDET puede ser una buena pista en la medida en que involucra a las comunidades en la definición de su horizonte de desarrollo.

Educación. Si queremos un futuro mejor como sociedad debemos resolver el grave problema de la inequidad de la educación entre ricos y pobres, y entre el campo y la ciudad. Como bien lo han mostrado Mauricio García y Leopoldo Ferguson, en Colombia nos encontramos frente a un verdadero apartheid educativo por la inequidad en la calidad que reproduce las desigualdades. Mucho de esto estaba en el trasfondo de las protestas sociales que el gobierno se ha encargado de desfigurar e invisibilizar.

Desarrollo agrícola. Las claves están en el punto uno del acuerdo de paz. Sin desarrollo inclusivo en el campo difícilmente se va a terminar el tema de los cultivos ilícitos.

Sobre estos y otros temas queremos escuchar a los precandidatos/as, no vaya y sea que las trivias de rock definan de nuevo la elección como en el 2018, con los resultados conocidos.

¡Feliz año!

