Estamos en otro escenario

Con el crimen de Miguel Uribe Turbay, la condena al expresidente Uribe, el atentado terrorista en Cali y el derribamiento de un helicóptero de la Policía en Amalfi, estamos ante un nuevo escenario político y electoral.

Hace unos meses hubiera sido razonable pensar que el presidente Gustavo Petro controlaba la agenda de discusión y esto le permitiría controlar la agenda política; sin embargo, hoy ya no es así, y la agenda se ha vuelto volátil y difícil de controlar desde una sola expresión de poder.

La crisis de seguridad, derivada de una política de paz total ausente de método que ha generado incentivos equivocados a los grupos armados, les ha dado un aire a los sectores políticos que ven en la seguridad la forma de encauzar la discusión sobre el futuro del país. Al partido de Uribe, el Centro Democrático —lo dijo la senadora Cabal— le ha permitido retomar su propuesta de seguridad como un camino para la recuperación del país, ahora en manos del “neocomunismo”, el cual habría entregado la sufrida patria al crimen organizado, olvidando, por ejemplo, que la parapolítica no fue otra cosa que pactos políticos explícitos con organizaciones criminales. Hay demasiados actores detrás del discurso de la seguridad, incluyendo al padre del senador asesinado, un actor de menor significación política que solo ha traído tensiones al partido y descontento entre las precandidatas con mayor opción.

El anuncio de Iván Cepeda de participar en la consulta interna del Pacto Histórico también hace parte de esta reconfiguración política. Es un jugador importante, un referente de quilates en la izquierda, y una figura que puede lograr el consenso necesario para que los sectores políticos representados en el actual Gobierno tengan una segunda oportunidad. Se habla de la necesidad de continuar con el legado de Petro. Pienso que la consolidación de una izquierda progresista y democrática pasa por superar el petrismo, y Cepeda lo puede hacer. Tendrá que ver qué tipo de alianzas hace con otros sectores para ser una opción ganadora, y Roy Barreras tendrá allí la voz cantante.

Solo el centro político no ha reaccionado a la actual coyuntura. Fajardo sigue como si estuviera en campaña en 2018, y Claudia López hace rato que perdió la brújula política. Otros aventureros como Cárdenas, Oviedo, Gaviria, Pinzón, los exgobernadores, saben que no tienen opción alguna distinta de sumarse a quien gane la consulta interpartidista de la centroderecha, donde tendrán en Vargas Lleras un jugador fuerte. Seguramente, allí terminarán todos, incluyendo al tenor y a la política-periodista, con el beneplácito de Uribe, quien seguirá siendo la voz que decida quien enfrenta desde el establecimiento tradicional al progresismo.

Pero la agenda se ha empobrecido: otra vez la seguridad estará en el centro de las preocupaciones y el reformismo que planteó el Gobierno de Petro pasa a un segundo plano, y ahí, tanto el centro como la izquierda tienen las de perder. El centro porque la tibieza no vende, y no basta con la moderación; y la segunda, porque a alguien como Cepeda se le asociará fácilmente con los problemas de la Paz Total y las consecuencias de ello en la crisis de seguridad. El trasfondo de la confrontación con Uribe también le puede pasar factura.

Una propuesta de seguridad democrática 2.0 tampoco es tan fácil, el desgaste político de Uribe por sus líos judiciales, lo que ha aportado la JEP en conocimiento de los horrores del conflicto y el cambio de conversación en los temas que deja este Gobierno —y ese será su legado— hacen que el debate electoral que se avecina sea más interesante de lo esperado, no en términos de recuperación o catástrofe como quieren algunos, sino en términos de alternancia democrática como un normal funcionamiento del sistema político y visiones de país y de sociedad que se disputan el poder.