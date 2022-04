En estas elecciones se plantean tres visiones del cambio social: una que busca cambiar algunas cosas para que todo siga igual, otra que pretende algunos ajustes institucionales necesarios para un cambio gradual e incremental y una propuesta de cambio extremo, imagen disruptiva que ha despertado los mayores temores del establecimiento.

La primera visión es la que representa el proyecto político que encontró en Federico Gutiérrez, un desaliñado intérprete que repite eslóganes sin entender el fondo del asunto de lo que su candidatura representa: la preservación de un orden que es funcional a muchos, y cuyo rechazo llevó a las protestas sociales que fueron enfrentadas sin cambios, pero sí con represión excesiva y diplomacia internacional. En esta propuesta no habrá un discurso radical contra el Acuerdo de Paz —ya no es rentable políticamente —, pero no se pueden esperar mayores desarrollos del punto uno del mismo, relacionado con desarrollo rural integral, ni una nueva visión de lucha contra las drogas — insistirán en la fumigación —; no habrá una nueva concepción de la seguridad nacional y ciudadana como no sea el fortalecimiento del aparato represivo del Estado, y claro tendrán que hacerlo para enfrentar de nuevo el descontento social que vendrá. La muerte de un líder social en la periferia, o una acción militar inútil desde el punto de vista estratégico, que termina en masacre, son anécdotas más, que no conmueven ni invita a una reflexión sobre un cambio de estrategia en un escenario de posacuerdo. En las grandes ciudades no cuentan los muertos de la periferia, y Gutiérrez refleja bien ese sentimiento que se resume en que la gente pueda trabajar tranquila y no reclame tanto.