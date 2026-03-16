Boicots a los mundiales

La selección de Irán. Foto: Instagram: teammellifootball

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Irán expresó esta semana su intención de no acudir al Mundial 2026. Más allá de los motivos para no ir, son varios los casos de selecciones que, habiendo ganado el derecho a participar, decidieron no hacerlo. El de mayor impacto, sin duda, el boicot africano al Mundial de Inglaterra 66.

El Mundial de Uruguay 1930 sufrió el impacto de la lejanía, la novedad y el desconocimiento. Como resultado, la mayoría de selecciones europeas, con la excepción de Bélgica, Francia, Rumanía y Yugoslavia, declinaron la invitación.

De cara a Italia 1934, Argentina, Chile y Uruguay rechazaron la invitación. Los orientales, en clara represalia por lo que entendieron como boicot europeo a su mundial. No volverían a disputar el mundial hasta Brasil 1950. Argentina por su parte viajó, pero con jugadores amateur porque los clubes profesionales se negaron a prestar jugadores.

Salvo Brasil, siempre tan cerca y tan lejos del resto de Sur América, ningún equipo de Conmebol viajó a Italia 1934. El subcontinente tenía la esperanza de que el mundial rotara continentes. Tras Italia, en 1938, tocaba jugar en Suramérica.

Inglaterra, siempre tan orgullosa, se había negado a participar en los mundiales porque su “superioridad” desequilibraría el torneo. Decidieron participar en Brasil 1950. La FIFA dio dos cupos a las selecciones británicas que debían eliminarse entre sí. Escocia perdió con Inglaterra el primer puesto y desistió de viajar alegando que no era honorable hacerlo habiendo quedado segunda. En 1954 igual quedó segunda, viajó, y Uruguay le aplanó el orgullo: 7-0. Nunca han logrado pasar de la primera fase en los ocho mundiales que han disputado. Habrá que ver si los simpáticos escoceses lo logran en 2026. Inglaterra, mientras tanto, fue aleccionada por España y Estados Unidos. Ambos la derrotaron 1-0 y, humillada, regresó anticipadamente a casa.

En 1952 la South African Football Association (SAFA), representante de los blancos surafricanos, logró la admisión a la FIFA. Marginada, la Asociación de Soccer de Sur África (SASF), con 80% de sus miembros de raza negra, logró en 1955 que la FIFA admitiera que la SAFA no podía monopolizar la representación del fútbol en el país.

El conflicto lo resolvió inicialmente la FIFA en 1956 obligando a SAFA a eliminar de sus estatutos la discriminación explícita, pero no sin antes apoyar las “costumbres” del país. En 1961 la Confederación Africana de Fútbol (CAF) expulsó a Sur África por la implementación del apartheid. FIFA, siempre dispuesta al diálogo, envió una comisión a Sur África concluyendo que no existía discriminación y que la entidad no podía inmiscuirse en asuntos internos. Coincidiendo esta decisión con la UEFA amenazando con retirarse de FIFA si se le otorgaba más cupos a África, la CAF decidió boicotear el Mundial de Inglaterra 1966.

En 1970 Marruecos ganó el primer cupo explícitamente destinado al continente africano. Havelange, mientras tanto, ganaría la presidencia cuatro años después prometiendo más cupos fuera de Europa. Tradición que hoy continúa Infantino. Irán nos recuerda que la historia, a veces, avanza en círculos.

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