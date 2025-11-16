El lugar de James Rodríguez en la historia

Resume e infórmame rápido

Después de Willington Ortiz, ¿quiénes pueden ser los tres mejores futbolistas de la historia en Colombia? Dos son fijos: Radamel Falcao García y James Rodríguez. Es debatible quién queda detrás. Puede ser Asprilla, Valderrama, Cuadrado o alguno más. James, sin embargo, tenía el potencial de ser mucho más de lo que fue.

La grandeza de James es tal, que con poco ha pasado a la historia como uno de los grandes de Suramérica en el siglo XX. Todos sabemos su trayectoria: Banfield, Porto, Mónaco y Real Madrid. Su primer año en el Madrid, tras el Mundial de Brasil, fue sobresaliente. Marcó más goles por minuto jugado que Bale y casi igual que Benzema. James anotó un gol cada 176 minutos jugados, Benzema cada 154 y Bale cada 198. Considerando goles, asistencias y pases claves, en esa temporada 2014-15 completó 4,13 acciones de peligro por partido jugado, más que el mismísimo Cristiano Ronaldo, que generó 4,10, y con Benzema (2,81) y Bale (2,50) a años luz.

Pero James se lesionó en el segundo semestre de la temporada 2015-16. En Madrid le perdonaron que hubiese sido con la selección de Colombia y la carrera de James dio un giro brusco. Prácticamente, desde entonces, se dedicó a jugar momentos. Cuando lo hace, es un mago, pero a las grandes estrellas se les pide momento y consistencia. James careció de la segunda.

En esa segunda temporada en el Madrid, James todavía generó 4,44 acciones de peligro por partido jugado, más que Ronaldo, Bale y Benzema. Pero pasó de jugar 3.526 minutos en 2014-15 a 1.860 minutos en la 2015-16. Con el Real Madrid nunca más jugaría más de 2.000 minutos por temporada. Sí con el Bayern, donde alcanzó los 2.645 minutos en la temporada 2017-18. Pero, de nuevo, ilusión de recién llegado. En la temporada siguiente jugó 1.000 minutos menos, y aun menos en la siguiente, otra vez en el Real Madrid: 728 minutos.

Ya fuera del gigante blanco, otra vez alcanzó los 2.000 minutos la primera temporada en el Everton, 2.101 minutos jugados. Sería la última vez en su carrera que jugaría con un equipo más de 2.000 minutos en una sola temporada.

En la temporada 2022-23 jugó 2.253 minutos, pero repartidos entre São Paulo y Olympiacos. En la siguiente, 2023-24, jugó menos de 300 minutos y algo más en la 2023-24: 1.783 minutos. Pero apenas marcó dos goles y logró ocho asistencias (una cada 2,5 partidos).

A cambio, James lidera la selección de Colombia, y todos lo celebramos. Es la selección la que lo tiene en el altar de los mejores de la historia, pero podía más. Messi jugó con su club 3.887 minutos en la temporada 2024-25; Cristiano, 3,548. Ambos casi cuarentones. ¿Hasta dónde pudo llegar con constancia y consistencia? No tenía el potencial para ser un Messi o un Ronaldo, pero sí pudo superar de lejos al viejo Willy. Y quizá ser aún más con la selección. Nunca lo sabremos.

