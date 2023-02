Los cuatro mundiales de Uruguay

De esto ya había escrito aquí hace año y medio. Sin embargo, hace pocos días corrió como la pólvora la noticia de que la FIFA había reconocido que Uruguay tiene cuatro mundiales. A los de 1930 y 1950 se añadirían los títulos olímpicos de 1924 y 1928. Escudriñando en la web, parece que la noticia se origina en el “museo interactivo oficial de Dubái” que muestra a Uruguay como tetracampeón mundial.

En este mundo globalizado y conectado, no deja de sorprender que no se contrasten las noticias. Hasta donde encuentro, la FIFA oficialmente no se ha pronunciado sobre las cuatro estrellas celestes, y el único museo “oficial” de la entidad rectora del fútbol mundial queda en Zúrich, Suiza. En mi opinión, Uruguay tiene dos mundiales de fútbol.

La FIFA, que nació en 1904, organizó el torneo de fútbol desde los olímpicos de 1924. De ahí que el debate se centró en los juegos del 24 y el 28, y no antes. La FIFA, efectivamente, reconoce que, en ese entonces, los olímpicos eran considerados campeonatos del mundo. Efectivamente, los olímpicos de los años 20 fueron globales, pero solo participaban profesionales. Es por eso que la FIFA decidió organizar un mundial en 1930, al que invitaron a los mejores futbolistas del planeta. Que los europeos le hicieron boicot no quita un ápice del mérito uruguayo al lograr el primer título mundial.

Efectivamente, Uruguay (en 1924 y 1928) y luego Argentina (en 1928) acudieron a los olímpicos con lo mejor que tenían porque sus jugadores no eran profesionales. Si bien es cierto que, como en todos lados, la oficialización del profesionalismo llegó porque había pagos por debajo de la mesa, gastos inflados y trabajos inventados, el profesionalismo legalmente llegó a Argentina en 1931, un año después a Uruguay. En Brasil, para satisfacer una curiosidad natural, el profesionalismo de los torneos carioca y paulistas ocurrió en 1932. En Inglaterra el profesionalismo era ya cosa de los abuelos. Existía desde 1885. Escocia legalizó los pagos abiertos a los futbolistas en 1893. En Estados Unidos, aunque fracasada, se creó una liga de fútbol profesional en 1894. Austria fue el primer país de la Europa continental en inaugurar la liga profesional, en 1924. Seguirían inmediatamente Hungría, Checoslovaquia y España en 1926. Italia lo autorizó en 1929, Francia en 1932.

En resumen, en 1924 no podían ir a los olímpicos a quienes se consideraba casi unánimemente los mejores del mundo: los ingleses. En 1928, lo más granado del fútbol continental europeo estaba vetado. Cierto, en 1930 los ingleses y muchos europeos no viajaron a Uruguay, pero tenían la opción. Nadie pondría en duda el título uruguayo de aquel año. Tampoco se pone en duda que esos triunfos uruguayos de los años 20 cambiaron para siempre, y para bien, el fútbol mundial. Pero son campeones olímpicos. La FIFA, valga aclarar, en su página web, solo menciona mundiales desde 1930. La gloria celeste siempre será eterna, no hay que buscar gloria adicional.

