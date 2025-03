El gol legal de Julián Álvarez

Resume e infórmame rápido

El penalti de Julián Álvarez en el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid fue legal. Recordemos. En la tanda de penales, Julián disparó y marcó gol. El árbitro, asistido por el VAR, lo anuló arguyendo que el colchonero había tocado el balón con su pie de apoyo antes de disparar.

Con base en un video donde el pie izquierdo parece tocar, mas no desplazar el balón antes que el jugador lo impacte con el pie derecho, concluyeron que se infringía la norma y el tanto no podía subir al marcador. Dejemos de lado el debate sobre si Álvarez tocó o no el balón.

Días después del partido la UEFA emitió su comunicado oficial, en el que afirmaba que “si bien fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón usando su pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el video adjunto. Según la regla actual (Reglas del Juego, Ley 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro indicando que el gol debía ser anulado”.

¿Qué dice la regla 14.1? Las reglas del juego las regula una institución más antigua que la FIFA, la International Football Association Board. En un apartado de dicha norma, mas no en el comunicado de la UEFA, se dice que “el ejecutor del penal no podrá jugar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador”. Esta frase es la que reportan la mayoría, así como todos los medios de comunicación.

Habiendo concluido que el jugador contactó el balón con el pie de apoyo antes de patear, es evidente que no hay más remedio que declarar a Julián culpable de tocar el balón dos veces antes de marcar el gol.

¿Es legal el gol? Si el argumento va hasta aquí, no hay duda. Aceptando que tocó el balón con el pie izquierdo antes de disparar con su pierna derecha, el tanto debe anularse.

Pero la regla 14.1 también define qué es “jugar el balón”, esas tres palabras que para mí son determinantes en el debate. Dice con claridad la regla 14.1 que “el balón estará en juego en el momento en que se golpee y se desplace con claridad”. La clave está en el “y se desplace con claridad”. Desde mi punto de vista, no existe ninguna duda de que, aunque tocara el balón, este no se desplazó con claridad. Es más, no se desplazó en absoluto.

Más adelante, ya en el apartado 14.2, la regla dice que se procederá a ejecutar un tiro libre indirecto (y, por tanto, anular el gol si lo hubo) “si el ejecutor del penal volviera a tocar el balón antes de que lo toque otro jugador”. Pero esto está en una subsección titulada “Tras el lanzamiento del penal”.

El penal solo se lanza cuando el balón entra en juego, que sucede cuando “se desplaza con claridad”. No soy abogado, pero la regla es clara: el gol de Julián Álvarez fue legal.

