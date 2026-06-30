La edad óptima de un futbolista: por qué el Mundial 2026 está lleno de jugadores veteranos

Lionel Messi celebrando su gol en el Mundial. Foto: EFE - Mariscal

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Siempre hubo futbolistas mayores. Stanley Matthews, el primer ganador del balón de oro europeo, se retiró a los 50 años. Con 39 años disputó el mundial de 1954. Dino Zoff, arquero campeón del mundo con Italia en 1982, levantó el trofeo con 40 años. Pero eran excepciones que en 2026 están dejando de serlo. Estamos en el mundial de los viejitos.

Destacan Ronaldo con 41 años, Memo Ochoa, el mexicano con 40 años, los mismos de Modric, Neuer, el uruguayo Muslera y por supuesto Lionel Messi que acaba de cumplir 40 años. Estos son nombres conocidos, pero Escocia registró a Craig Gordon, arquero de 43 años. Según FIFA, en el mundial, hay hasta 20 futbolistas mayores de 37 años.

Las selecciones también tienen una edad promedio relativamente más alta que en el pasado. Colombia, por ejemplo, frente al Congo, presentó un equipo donde la edad promedio de los titulares superaba los 30 años. El mundo ha cambiado. Pelé jugó su último mundial, en México 70, con 29 años. Siguiendo los patrones de Ronaldo o Messi, hubiésemos podido disfrutarlo hasta Argentina 1978. Lo que entonces eran excepciones, hoy se torna normalidad.

Hace años, la edad promedio ideal de un futbolista se fijaba, puede que arbitrariamente, en torno a los 25 años. Quizás no es casualidad que Maradona tuviese 25 años en México 1986. Pelé jugó con 25 años el mundial de 1966, aquel en Inglaterra, donde portugueses y búlgaros lo masacraron a patadas. Por eso, porque llegaría “viejo” al de 1970, incluso se llegó a dudar de su participación.

Pero la edad de rendimiento óptima ha cambiado. Hace unos meses publiqué en el Journal of Sports Economics un trabajo donde se analizaba la edad óptima de un futbolista. Con datos de las ligas de España, Inglaterra, Colombia, Argentina, Brazil y Chile, implementé un modelo econométrico para determinar el desempeño óptimo de los futbolistas en la actualidad.

En temas de desempeño, la edad, en el deporte y en cualquier profesión, suele seguir un patrón de U invertida. Es decir, el desempeño es bajo en los primeros años, tiene un pico, y luego cae. La revisión de literatura que se llevó a cabo para ese trabajo mostraba un pico de rendimiento entre los 25 y 27 años en el fútbol.

Mi trabajo encontró que en la Premier League el desempeño óptimo se obtiene con 28 años, al menos un año más que lo que se observaba en el pasado. Pero en la liga española, en la colombiana y en las demás ligas sudamericanas el óptimo ronda los 30 años. No es impresión lo de este mundial. Efectivamente, un futbolista de 30 años ya no es viejo, está, en promedio, en el pico de su trayectoria. Pensemos en Lucho Díaz esta temporada. Tiene 29 años.

Que la selección tenga un promedio de 30 años, quizás, nos está indicando que está lista para grandes cosas. Al menos en términos de su desempeño colectivo. Ojalá.

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