La fortaleza de las eliminatorias sudamericanas

Brasil y Bolivia, en El Alto. Foto: EFE - Luis Gandarillas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gattuso, seleccionador italiano, dijo hace poco que “los suramericanos son diez equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía. Mientras, acá los grupos son tan cerrados”.

En Europa, históricamente mayoría, quieren menos cupos para Suramérica. En Argentina 1978, el último mundial con 16 equipos, participaron 10 europeos. En España 82, el primero con 24 países, lo disputaron 14 europeos. En Francia 98, el primero con 32 equipos, UEFA mandó 15.

En 2026, con 16 de 48 equipos, la UEFA sigue siendo mayoría. Conmebol, que, en 236 enfrentamientos directos en los mundiales de fútbol con equipos de la UEFA, venció en 95, empató 53 y perdió en 88, tiene 6 + 1 cupos. Exagerado, como lo es también un mundial de 48 equipos.

Ahora, la queja de Gattuso no es aislada. En Europa consideran que, eliminados allá, podrían clasificar fácil acá. Robbie Butler, ilustre irlandés, economista y profesor en la U. de Cork (Irlanda), publicó hace poco una columna donde recordaba otra de 2018: “Si solo Irlanda fuese en Suramérica” . El argumento es que Bolivia (76 en ranking FIFA de noviembre 2025) enfrentará equipos más débiles —Surinam (123) e Irak (58)— que Irlanda —Dinamarca (21) y República Checa (44)—. Y que Bolivia perdió 10 partidos. Cierto. Suecia no ganó ni un partido en un grupo con Kosovo (80) y Eslovenia (58), pero va al repechaje; pero eso es otra historia. Además, jugar contra Bolivia, a 3.600 metros, donde derrotó a Argentina rumbo a Rusia, o en El Alto, a 4.150 metros, donde jugó rumbo al 2026 y venció al Brasil de Ancelotti, no es fácil.

¿Contra quién jugó Irlanda en las eliminatorias? Rumbo a Rusia 2018, enfrentó a Austria, Gales, Serbia, Georgia y Moldavia. El primero iba al mundial (Serbia), Irlanda, segunda, perdió la repesca contra Suiza. Las eliminatorias al Mundial 2018 arrancaron en septiembre de 2016. En ese mes, en el top 10 del ranking FIFA estaban Argentina (1), Colombia (4), Brasil (4), Chile (6) y Uruguay (9). Irlanda (31) jugó contra Gales (10), Austria (26), Serbia (50), Georgia (137) y Moldavia (161). Serbia únicamente superaba a Venezuela (60) y Bolivia (75). No es obvio que selecciones listadas por debajo del puesto 30 clasificasen directamente. Quizá quintos, la repesca.

Rumbo al 2026, en septiembre del 2026, cuando arrancó la eliminatoria de Irlanda, solo dos suramericanos estaban entre los diez primeros. Portugal (7) naturalmente clasificó al mundial. Antes de Hungría (42), que sorprendentemente perdió en el último minuto contra Irlanda (60), estaban Colombia (13), Uruguay (14), Ecuador (24) y Paraguay (37). En ese mes, la única selección de Conmebol por debajo de Irlanda era Bolivia (76), pero jugando a más de 4.000 metros. Aunque Irlanda derrotó a Portugal, perdió con Armenia (106). ¿Tenía Irlanda para quedar entre los seis primeros de Conmebol? No es obvio.

Italia (12), valga decir, va a repesca porque Noruega (29) es una potencia emergente y posible sorpresa en 2026. El resto, Israel (77), Estonia (130) y Moldavia (158) fueron apenas partidos de preparación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador