Los 500 goles que le roban a Pelé

Cristiano Ronaldo acaba de anotar su gol 957. Seguramente llegará a 1.000 en partidos oficiales antes de retirarse. Messi lleva 896. Considerando que anotó 43 goles en 2025, llegaría a 1.000 goles en partidos oficiales en unos tres años. A Pelé, en partidos oficiales, ya ambos lo superaron. Pero no. Pelé sí anotó más de 1.000 goles, válidos.

Hoy en día hay consenso que los únicos goles válidos son los que se dan en partidos oficiales. Pelé, dice la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), marcó 762 goles en partidos oficiales. La misma IFFHS reconoce que en total el genio brasileño anotó 1.281 goles, con lo que las cuentas contemporáneas le restan automáticamente 519 goles.

Se olvidan, sin embargo, ciertos factores que resultan fundamentales para entender por qué Pelé sí marcó efectivamente más de 1.000 goles válidos. Los grandes equipos europeos y sudamericanos juegan actualmente alrededor de 70 partidos por año calendario. Pelé, llegó a jugar 104 partidos en 1959. Antes y hoy son muchos partidos porque es la forma de poder pagarle a las superestrellas.

El mundo del fútbol evolucionó volviendo oficiales cuanto torneo se puede para poder generar los ingresos que mantenga rodando el balón. El Santos de Pelé, por ejemplo, fue campeón de la Copa Libertadores en 1962 jugando nueve partidos, incluyendo uno de desempate en la final. El Barcelona de Messi en 2015, como el Madrid de Cristiano Ronaldo en 2018, fueron campeones jugando 13 partidos. Antes no había supercopa local y continental, ni mundial de clubes.

Ante la falta de partidos oficiales, los partidos amistosos eran imprescindibles. El Santos retuvo a Pelé viajando y jugando partidos por todo el mundo. Millonarios lo había hecho 10 años antes con Di Stéfano. En 1952, por ejemplo, el 51,5% de los partidos que jugaron los azules fueron amistosos. El punto central es que, en aquellos años, buena parte de esos partidos amistosos eran en la práctica más importantes que los partidos oficiales. ¿Cómo dudar que en 1952 jugar contra el Real Madrid, Flamengo, Botafogo o Peñarol fue más importante para Millonarios que un intrascendente partido de Copa Colombia?

La forma de financiar los cracks hoy es igual, pero lo llaman partido oficial. Por ejemplo, cuentan los goles de Ronaldo en la Liga de Campeones de Clubes Árabes y los de la Liga de Naciones de la UEFA, o los de Messi en la Leagues Cup o la Finalissima.

El Santos, como hoy, sólo podía pagar a su megaestrella jugando, pero tenían que ser partidos amistosos. En 1963, por ejemplo, enfrentó al Schalke 04, Eintracht, Stuttgart, Roma, o Juventus, partidos en los que, por cierto, Pelé anotó nueve goles. Esos goles no cuentan. No olvidar, además, que los viajes hace 60 años eran infinitamente más largos y demorados.

No se duda de Messi o Ronaldo. Pero ¿cómo dudar de Pelé? ¿De verdad le vamos a retirar más de 500 goles argumentando que eran todos partidos intrascendentes?

