Aparentemente los ocho equipos más importantes van a exigir más dinero por los nuevos derechos de televisión. América, Cali, Junior, Medellín, Millonarios, Nacional, Santa Fe y, aparentemente, el Once Caldas, han decidido que es inaceptable que los 36 miembros de Dimayor cobren lo mismo. Este sistema democrático puro ha jugado en contra del fútbol colombiano, perdiendo paulatinamente capacidad de competir internacionalmente

Buena parte de estos 36 equipos, fundados con el loable objetivo de hacer plata, son de reciente fundación. En otras palabras, el dinero lo generan a costa de los equipos con tradición y afición, los que a la larga sostienen el fútbol colombiano.

14 fueron fundados en o después de 1999, con lo que las decisiones estructurales sobre el presente y el futuro de los clubes colombianos no las están tomando los equipos con tradición en Colombia, sino clubes con objetivos alejados de la gloria deportiva.

El contrato de televisión actual es algo oscuro, pero se entiende que va hasta diciembre del 2026. Los clubes clase A, los fundadores y aquellos que logren permanecer tres años en la primera división se llevan equitativamente el 90% de los ingresos, mientras que los de clase B, los muy chicos, reciben el resto.

La implicación directa es que hay equipos en la B, Quindío, por ejemplo, que reciben por televisión lo mismo que los grandes que jalan el rating. Para los unos, entre 1 y 1,5 millones de dólares es toda la plata del mundo. Para Nacional y Millonarios sirve para los dulces. A nivel internacional competimos con desventaja.

Hay diferentes esquemas para repartir los derechos de televisión, donde queda claro que “justo” no es recibir lo mismo. En Argentina, el 50 % de la bolsa se reparte equitativamente entre los clubes, 25 % por mérito deportivo y 25 % por audiencia televisiva. Similar a Brasil, que, dependiendo de la zona, es 45/30/25 o 40/30/30. En Chile 25 % se lo llevan los tres grandes —Colo Colo, U. de Chile y U. Católica—, 49 % se distribuye entre los demás de primera división y el resto los de la B. En Ecuador, tras la crisis de GolTV, que dejó de pagar, no es claro que actualmente se mantengan los beneficios de los que gozaban los históricos. En Uruguay, el dinero es para los grandes (Nacional y Peñarol, 42 %), el resto para los demás a partes iguales, aunque se han planteado cambios en la fórmula.

El origen de la “clase A” fue la protección monetaria necesaria para convencer a los “fundadores” de implementar el descenso, por allá a comienzos de los 90. Pero hoy el mundo es diferente. El esquema debería incentivar el ascenso (suena obvio, pero no lo es) y premiar más el aspecto deportivo que la tradición (rating). Así, podría repartirse equitativamente el 25 % de la bolsa (recibiendo quienes jueguen en la A el doble que en la B), un 50 % por mérito deportivo y el restante 25 % por rating. Falta por ver la fuerza de los ocho.

