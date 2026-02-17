“Lucho”, el mejor colombiano en Europa

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich de Alemania. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Lucho” Díaz está triunfando en Alemania. Sorprende incluso a leyendas del Bayern Múnich, como Lothar Matthaus. Pero en realidad no debería sorprender. Desde que llegó a Europa, al Porto, siempre ha triunfado. Para los colombianos es noticia porque, infortunadamente, nuestros cracks no han podido triunfar sistemáticamente en Europa.

Están, por supuesto, James y Falcao, pero los grandes triunfadores nuestros en Europa han sido Juan Guillermo Cuadrado e Iván Ramiro Córdoba. Y “Lucho”. James, lo hemos escrito, fue crack en Real Madrid, justo después del Mundial 2014. Su segunda temporada en Madrid ya no fue igual. Después, con muchas sombras, tuvo algunas luces en Bayern, pero fueron apenas luces. Ya no vale la pena discutir por qué no pudo exhibir todo ese potencial que tenía en Europa. Lo importante para nosotros es que en la selección rinde y, por ahora, la MLS va a hacernos el favor de mantenerlo con ritmo competitivo, sin mucho desgaste. Esperamos que llegue pleno al Mundial.

Falcao, como James y “Lucho”, triunfó en Porto. De Porto salió al Atlético de Madrid. Todos sus fans, y sospecho que él mismo lo piensa, pensamos que debió quedarse en el Atleti. Pero los españoles entonces no tenían plata, lo habían traído mediante unos vericuetos financieros que lo obligaron a mudarse a Mónaco. Allá triunfó, pero las lesiones y el ser Francia lo alejaron de ampliar su historia en Europa.

Cuadrado, después de un paso poco exitoso por Chelsea, triunfó plenamente en Juventus. La “vecchia signora” dominaba Italia y luchaba en la Champions. Siempre titular. Ni James ni Falcao pudieron disputar una final de Champions. Cuadrado entró al campo en el minuto 64 con un 3-1 en contra, frente al Madrid. Eran tiempos en que el Madrid dominaba en todos los ámbitos.

Iván Ramiro Córdoba jugó 12 años y 455 partidos con Inter. Cuando llegó no era el equipo que es hoy. Pero sí lo era cuando se fue. Con 33 años, la final de Champions le llegó algo tarde y no la disputó. Pero en Italia es leyenda.

“Lucho” ganó la Premier con Liverpool. Siendo titular y, así fuese minusvalorado, siendo pieza fundamental. En Bayern están aún abiertas las posibilidades de ganarlo todo. Quizá la mismísima Champions, esa que se le escapó en 2022 jugando con Liverpool. Además, si gana, como es previsible, la Bundesliga igualará a James como únicos colombianos campeones de Liga en tres países de Europa. Y será su cuarta liga europea, solo por detrás de las siete de James y Juan Guillermo, y las cinco de Iván Ramiro Córdoba.

“Lucho” acaba de cumplir 29 años, le quedan al menos unos tres o cuatro años al máximo nivel, ojalá en Bayern. Va camino de ser el mejor de siempre.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador