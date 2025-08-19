Villarreal vs. Barcelona en Miami

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Anunciaron hace poco en España que La Liga llevaría uno de sus partidos a Miami. El partido Villareal – Barcelona se disputaría en el Hard Rock Stadium el 20 de diciembre. La idea central es universalizar la liga y venderla mejor en territorio norteamericano. A falta de aprobación de UEFA y FIFA, parecía una idea innovadora, sin mayor repercusión, más que la comercial. Sorpresa o no, el resto de los equipos de La Liga rechazan la idea. ¿Por qué?

Cuando salió la noticia, el presidente del Villarreal, Fernando Roig mostró su felicidad por el evento. Con 12 escuelas de fútbol del submarino amarillo en los Estados Unidos, el partido parece una forma ideal de promocionar la marca allí. Incluso llegó a afirmar que, dado que el Villareal sería local, a Miami podría ir el hincha que lo deseara de forma gratuita.

Al día siguiente, sin embargo, el Real Madrid rechazó en el tono más enérgico posible tal posibilidad. No fue sólo el Madrid, pronto prácticamente todos los clubes se mostraron en desacuerdo con esa posibilidad. Sin duda que parte de ese rechazo es la envidia que produce que sea otro y no ellos quienes tienen esa posibilidad. Esto es particularmente cierto para el Real Madrid que durante años ha buscado tener una mayor presencia en el mercado norteamericano.

Pero hay otras razones de fondo, que al menos parcialmente les dan la razón a los opositores de la idea. Argumentan ellos que la liga se tergiversa si no juegan todos de local y visitante entre sí. Se desmayarían, por supuesto, si supieran que en la liga colombiana no hay partidos de ida y vuelta, sino sólo de ida cada semestre.

Es bien conocida la ventaja de jugar de local. Ventaja que, si bien viene cayendo, sigue siendo importante. En Inglaterra, por allá a mediados del S. XX, los equipos locales ganaban entre el 55% y 60% de los partidos. Esa cifra ha caído a menos de la mitad de los partidos. Los equipos locales en las cinco grandes ligas europeas ganan alrededor del 45% de los partidos. Considerando los empates (alrededor del 25%) todavía es minoría la victoria del visitante.

Desde la temporada 2000/01, el Villarreal ha disputado, por liga, 24 partidos de local frente al Barcelona. Ganó 33% y empató 29% de ellos. Teniendo en cuenta la fortaleza del Barça, es natural que sus números sean menores al promedio. Son, sin embargo importantes, 1 de cada 3 partidos lo gana el Villarreal.

Entendiendo que el público juega un papel relevante, además de que en Miami ambos son visitantes en las instalaciones, parece natural que el Madrid vote en contra de dejar que el Barça juegue con público a favor, y sin la presión del viaje a la ciudad del rival. La probabilidad de que el Barcelona pierda en el Estadio de la Cerámica parecen mayores a que lo haga en el Hard Rock, donde prácticamente todo el estadio sería azulgrana. Se justifican las quejas blancas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador