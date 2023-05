Cavilaciones

Puede afirmarse que es casi unánime el apoyo a la necesidad de extender el sistema de salud a las regiones más desprotegidas y a las zonas rurales, y priorizar la medicina preventiva. ¿Por qué para lograrlo debe destruirse un servicio que es adecuado, si se compara con el de otros países ? El gasto por habitante en Colombia es muy inferior al de países similares; y superior al de la época del seguro social, monopolio para quienes no podían pagar el costoso y escaso servicio privado. Cuando a la exministra Corcho se le hacía esa pregunta respondía otra cosa, al estilo de Uribe. El sistema actual tiene un componente de subsidios. Los asalariados, en especial los de mayores ingresos, cotizan por encima del promedio de gastos por habitante; los trabajadores informales, los desempleados y los no cotizantes tienen acceso al mismo nivel de atención independiente del régimen contributivo o subsidiado. El presidente ha sido reiterativo en decir que un servicio esencial como la salud no puede estar en manos privadas que obtienen beneficios económicos; sin embargo, a renglón seguido dice que los prestadores privados se han quebrado o van a quebrar. ¿Qué actividad es a la vez lucrativa en exceso y condenada a la bancarrota?

Es cierto que han existido irregularidades en las prestadoras de servicio de salud y algunos de sus directivos han sido sancionados, pero ¿quién garantiza que el manejo a través de organismos departamentales sea impecable? No lo ha sido en el manejo del Programa de Alimentación Escolar, pero no se ha planteado cerrar las gobernaciones, porque en algunas campea la corrupción.

La obligación de inscribirse en el centro de atención primaria localizado en el vecindario y que el Gobierno defina el estatus laboral de todo el personal de salud, unido a la amenaza del presidente de crear algo así como los guardias de la revolución se presta a utilizar la salud como medio de control político.

No es coincidencia que ante la política de debilitar la iniciativa privada y concentrar la economía en el sector público el discurso contra la corrupción se haya debilitado. La experiencia histórica muestra que a mayor concentración de servicios y actividad productiva en manos oficiales la corrupción aumenta. Este delito requiere la participación pública y privada. No se puede aplaudir con una sola mano.

En recientes declaraciones el presidente reiteró la idea de que si no hay gas, por falta de contratos de exploración, se importaría de Venezuela. Idea igual ha expresado en varias ocasiones la ministra de Minas y Energía, en este caso es menos grave pues a ella se le puede aplicar la expresión: en energía no hay tema que no ignore. Diferente es cuando el presidente, la expresa, pues ha enfatizado que ha sido un estudioso, un gran lector y un buen estudiante en sus años de juventud, lo que llamarían los españoles un letrado. Va a ser difícil para los profesores de termodinámica explicarles a los alumnos por qué el gas venezolano no contribuye a la emisión de CO2 y por el contrario el producido por el país sí lo hace. Podrían argumentar: cuando el presidente expresó esa idea no lo hizo solo como el primer mandatario y jefe de todas las ramas del poder, sino en su condición de salvador del planeta, y en este caso debe aplicarse la máxima: “Los caminos del señor son inescrutables” y añadir: así opera Waze, nos lleva por rutas tortuosas, pero nos conduce al destino buscado.