Aunque se considera axiomática la expresión “Si al presidente le va bien, al país le va bien”, a los dictadores les puede ir bien, no así a sus gobernados, un contraejemplo local que desvirtúa el axioma. Es solo una frase que puede o no ser cierta.

Al presidente Petro le está yendo mal, lo cual puede generar efectos positivos. Debe reconocer que no es el ser sobrenatural ni el salvador del mundo, que es útil para su gobierno escuchar voces disidentes y contrastar su imaginación con hechos y realidades antes de proponer políticas imposibles. En síntesis, que lleve su megalomanía a sus justas proporciones. El mal momento del presidente abre una luz para que la propuesta de destruir el sistema de salud no se apruebe de pupitrazo. Otorgar prioridad al acceso a la salud en zonas apartadas, incrementar el número de especialistas y priorizar la prevención no requiere destruir lo actual.

Entre 2021 y 2022 el índice de pobreza multidimensional se redujo del 16 al 12,9 %, y los factores que más peso tuvieron en ese resultado fueron la reducción de la inasistencia escolar del 5,9 al 2,3 % y la carencia de aseguramiento en salud, que disminuyó del 10,1 al 8,4 %. Las mayores carencias son educación, 36,6 %, y trabajo, 28,4 %.

Puede pensarse que la insistencia del presidente en poner en riesgo la salud de 50 millones de colombianos tenga un objetivo diferente al derecho a la salud. En la consolidación de su proyecto en la propuesta se otorga a las administraciones locales la orientación de los pagos que les da un gran poder sobre los $90 billones que maneja el sector; estos recursos son 39 veces mayores que los Programas de Alimentación Escolar (PAE). En la selección de los gerentes de los hospitales públicos las administraciones locales aumentan su poder. Se hace coincidir los períodos de gerentes con los de los gobernadores. En el pasado las quiebras de los hospitales se explicaban por el crecimiento burocrático (no de personal de salud) en los hospitales coto de caza de algunas gobernaciones y alcaldes. Los clanes locales que controlan algunas administraciones pueden agradecer con apoyo político al Gobierno que tan generosamente les otorga injerencia en el manejo de los billonarios recursos.

Preocupa la obligación de inscribirse en los centros de atención prioritaria del lugar de residencia. Hoy hay libertad de atención y escogencia de las EPS y portabilidad territorial de la afiliación. Los centros de atención atenderán 25.000 personas, que quedarán empadronadas, les será más fácil a los gobiernos conocer el nivel de apoyo u oposición de los usuarios, llamémoslo cautivos. En esta forma se puede orientar la prioridad y el sitio de atención de salud, no por la urgencia, necesidad o conveniencia, sino por las posiciones políticas. Así opera en Venezuela, con la salud y la alimentación subsidiada. Los comités prodefensa de la revolución que opaca y periódicamente anuncia el Gobierno podrían hacer el trabajo sucio de señalar a quienes cometen el delito de oponerse a las aspiraciones planetarias de su ídolo. El proyecto de ley contempla que el Gobierno definirá el estatus laboral de todos los trabajadores del sector salud.

A diferencia del modelo Ortega-Rosario, que es exitoso para mal de Nicaragua, un efecto negativo de que a Petro le vaya mal es que no logre para su sucesión el modelo Petro-Verónica y vuelva la derecha a gobernar con su desprecio a la vida y a los derechos humanos.