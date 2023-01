En el año 70 D. C., Herón de Alejandría fabricó un cilindro que giraba por la acción del vapor, 1.706 años después James Watt patentó la máquina de vapor, que permitió la Revolución industrial. Hoy no se requiere tanto tiempo para pasar del prototipo a la producción comercial. Desde hace 60 años se trabaja en la fusión controlada de isótopos de hidrógeno (deuterio y tritio) para producir helio y generar energía como lo hacen el Sol y las demás estrellas. La fusión no controlada es la bomba de hidrógeno, la cual se logra con la explosión de una bomba atómica. En el interior del Sol la fusión se produce a temperaturas de 17 millones de grados Kelvin, donde la gravedad ayuda a fusionar los isótopos. En la Tierra, ante la ausencia de una fuerza gravitatoria tan elevada, la temperatura requerida es de 100 millones de grados Kelvin.

Hace un mes se logró que la fusión produjera más energía que la de los láser que usaron para lograr las condiciones de temperatura. Un avance científico y tecnológico espectacular, tal vez el más importante de lo corrido en el siglo XXI. A pesar del optimismo de que pronto habrá una fuente de energía no contaminante, los retos para lograrlo son complejos. Se espera que no se cumpla la frase “la energía de fusión es la energía del futuro y siempre lo será”.

El experimento de diciembre produjo 3,15 megajoules y los láseres necesitaron 2,05 megajoules; es decir, se generaron 1,1 megajoules. En términos más sencillos, un kilovatio hora equivale a 3,6 megajoules. Se generó energía para alimentar una plancha durante una hora.

Los isótopos estaban encapsulados en una nanoesfera perfecta. El experimento se puede realizar una vez al día. Cada pellet de encapsulamiento es de difícil y costosa manufactura: US$100.000. Operar una planta comercial con la tecnología actual requeriría un millón de pellets diarios (John Meklin, Bulletin of the atomic scientific, 16/12/2022). El paso del prototipo al producto comercial no está a la vuelta de la esquina.

La humanidad debe hacer cambios significativos que reduzcan la huella de carbono, concentrando esfuerzos donde se logren resultados significativos en el mediano plazo. Hay avances. Hoy se requiere menos de la mitad de la energía para producir US$1 del PIB que en los años 80. El transporte por tonelada kilómetro emplea el 60 % menos que en la última década del siglo XX. Las centrales termoeléctricas han aumentado su eficiencia del 25 % al 40 %, utilizando ciclo combinado.

El aporte de la agricultura y la ganadería por la emisión de metano es tan o más importante que las emisiones del transporte o la generación de la energía eléctrica.

Se debe modificar la técnica de producción del arroz, aun al costo de disminuir un pequeño porcentaje de su productividad. La deforestación es otro gran contribuyente al calentamiento global. Las iniciativas de los presidentes Lula y Petro para preservar la selva amazónica son un esfuerzo de beneficio planetario.

La destrucción de los manglares para utilizar estas tierras en cultivos de pesca y langostinos debe ser prohibida, así como la comercialización de su producción. Se requiere ir ajustando los hábitos alimenticios, sin llegar a los fanatismos, reduciendo el consumo de carne vacuna y sustituyéndola por pollo, pescado o cerdo. El envejecimiento de la población hará más fácil este tránsito.