Iluminados: comedia en dos actos

ACTO I

Se reúnen los iluminados, quienes creen que han recibido por revelación o trance el don del buen gobierno. Es la primera reunión después de fusionar la Secretaría de Movilidad con la Oficina de Mortificación Ciudadana (SMOMC), dependencias que coinciden en sus objetivos. Hay algo de preocupación, pero no les resulta claro por qué las estadísticas no avalan sus decisiones, a pesar de ser tomadas por seres iluminados. Una voz los tranquilizó: los que se equivocan son los ciudadanos, egoístas que deben sentir vergüenza por utilizar sus vehículos para movilizarse en lugar de hacerlo por el maravilloso sistema de transporte público, que existe en nuestra imaginación.

Uno de los asistentes presenta las siguientes estadísticas. En la ciudad hay 1’932.562 vehículos particulares, automóviles, camperos y camionetas, considerando dos usuarios por vehículo, cerca de cuatro millones de los 7’968.000 habitantes no creen en las bondades del sistema público de transporte. Si a esto se agrega el millón de motos que circulan, de las cuales 497.000 están registradas en la capital y el resto en Funza (253.000), Soacha y Chía, parecería que la mayoría de los ciudadanos no comparten las opiniones y decisiones tomadas por los iluminados. Sin mucha corrección política, se le ordena callarse y se le pide leer y oír más a quienes regentan la ciudad que a los críticos de su gestión. Quien preside la sesión recuerda que los objetivos en materia de movilidad son dos: mejorar el sistema de transporte público y desestimular el uso del vehículo particular. Una voz tímida se alza y dice que algunos malvados ciudadanos piensan que no se ha cumplido ninguno de los dos objetivos. Se le solicita que no interrumpa a quienes están tocados por la divinidad, se oye una voz que dice, al mejor estilo de Shakira, ¡venda su Twingo!

Se oye la propuesta de masivas campañas de propaganda contra el vehículo particular, aduciendo que solo los ricos egoístas lo usan para perjudicar al pueblo. A riesgo de ser enviado a las tinieblas exteriores, un despistado asistente hace el siguiente análisis.

“En la ciudad hay 2,8 millones de hogares; el 2 % son de estrato 6 y el 2,3 % de estrato 5. Suponiendo que los hogares de estrato 6 tengan dos carros por hogar y los del 5, 1,5 vehículos, en los estratos 5 y 6 habría 208.600 vehículos. Los restantes son 1’724.000 estarían en los estratos 4 y menores. En el estrato 4 hay 151.000 hogares; por lo tanto, aun si todos tienen vehículo, habría 1’573.000 en los estratos 3, 2 y 1, que aun con todas las maromas estadísticas no se pueden catalogar como ricos egoístas. Para evitar el rayo castigador no se hizo la siguiente pregunta: ¿por qué un taxi o un Uber contamina y congestiona menos que un carro particular?

La situación se estaba tornando molesta, por lo cual la presidenta del comité de SMOMC dijo: “Propongo que nos concentremos en la ejecución de políticas que podamos realizar con más éxito. Enumero algunas: concentrar la realización de obras públicas en pocos meses, garantizando que se realicen a paso de tortuga. Digamos cuatro meses para arreglar una acera. Cerrar carriles para exacerbar más a los conductores. Que el pico y placa contemple reglas como solo transitan los vehículos cuyo número de placa sea congruente modulo el día del mes con el número del mes”.

Se levanta la sesión y se cita para la semana entrante.