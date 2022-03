Peligrosos

Como lo sufrió México, al perder casi la mitad de su territorio, es peligroso ser vecino de un país imperialista. El pueblo palestino continúa siendo desmembrado, por su bien armado vecino. A pesar de las buenas relaciones entre China y Vietnam, este país ha sufrido embates militares de su vecino, que arguye que una parte de Vietnam le perteneció. Hoy Ucrania resiste a una cruenta invasión armada. Rusia no respeta las leyes de la guerra, ha destruido fuentes de abastecimiento de agua y suministros de energía, y los hospitales han sido objeto de ataques con misiles. Se somete a ciudades a morir de hambre y sed.

Los imperios no tienen aliados, tienen intereses; por eso, si bien es condición suficiente la vecindad para desestabilizar un país, no es necesaria. Basta recordar la invasión a Irak y los más de 400.000 civiles muertos por esta acción. En el siglo pasado, F. Ratzel desarrolló la teoría del espacio vital (Lebensraum), que Hitler plasmó en el ideario nazi. Alemania tenía el derecho a expandirse para el desarrollo de la raza aria y las personas no arias en el territorio Lebensraum podían ser objeto de expulsión o genocidio.