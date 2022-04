Cuando se conocen las decisiones de algunos mandatarios, si se está de pie, se produce el sonido onomatopéyico plop al caerse, como Condorito. Dado que antes de que los alcaldes y gobernadores se posesionen la ESAP les da una capacitación básica en administración, sería conveniente que antes de empezar cada sesión se les recalcase: “piensen antes de actuar”. Dos recientes medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá, más que orientadas al beneficio de la ciudadanía, se orientan a su real objetivo: mortificarla.

Predial: el sistema de descarga de los formularios para el pago del impuesto funcionaba adecuadamente, algún entusiasta funcionario se le ocurrió cambiarlo por uno más actualizado, sin saber si era el adecuado. El anterior era obsoleto, el nuevo puede ser ineficaz pero moderno. No pensaron en una operación paralela mientras se probaba la bondad de la nueva plataforma. El 93 % del total de predios en Bogotá D. C. corresponde a viviendas, pero no todas iban a bajar el formulario, los estratos 1, 2 y 3 (que son el 80 % de los predios) lo recibirían por correo, solo el 13 % (que corresponden a los estratos 4, 5 y 6) lo bajarían de la plataforma. Este bajo porcentaje de quienes querían pagar el impuesto predial colapsó la nueva página. La oficina de mortificación ciudadana logró su objetivo: amargarles la vida a quienes querían cumplir a tiempo sus obligaciones tributarias. Hay que reconocer que al menos una voz sensata aplazó los períodos de pago y puso a funcionar la obsoleta página anterior. En aras de la transparencia, la Alcaldía debería dar a conocer el costo y los beneficiarios del contrato para actualizar, infructuosamente, la nueva plataforma. El inevitable aplazamiento del recaudo al impuesto predial disminuirá los ingresos financieros al Distrito, ¿Se ha cuantificado este valor? ¿Podría entenderse como un detrimento patrimonial?

Parrilleros: a pesar de que las estadísticas mostraban que la medida de prohibir al parrillero no tuvo efecto en la seguridad, por el odio de la alcaldesa por cualquier tipo de movilidad que no sea la bicicleta o ir a pie, se vuelve a imponer la medida. De acuerdo con los datos de la Policía Metropolitana, del 2018 al 2021, se registraron 5.775 homicidios en Bogotá, de estos el 96 % el asesino iba a pie (5.509), el 0,23 % el homicida iba en moto (134), 13 asesinos iban en bicicleta y 110 en otros vehículos. Afortunadamente no se les ocurrió a los acuciosos funcionarios prohibir que las personas salieran a caminar para disminuir la inseguridad. Las estadísticas de los atracos muestran que el 10 % lo cometen los motociclistas, bien sea conductor o parrillero.

Además de lo ineficaz de la medida, el mensaje que se da es bien confuso. Se le dice al homicida o atracador, si va a realizar el delito con parrillero, hombre, cométalo entre el domingo y el jueves, o si por su horario debe realizarlo en fin de semana y requiere un parrillero para su fechoría, debe buscarse a una mujer como cómplice

No es más eficiente para reducir la inseguridad ejercer más control sobre el porte de armas, que la Policía en lugar de perseguir jóvenes que fuman un porro, controle las armas de fuego y corto punzantes, mucho más peligrosos que un cigarrillo de marihuana. La mayor parte de los motociclistas emplean este medio de transporte por razones de trabajo o para ejercer su derecho a la recreación. No puede la alcaldesa seguir satanizando a quienes deben desplazarse en medios motorizados.

*El contrato de la plataforma fue suscrito en la administración de Peñalosa.