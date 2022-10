Prioridades

El director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, con alto grado de responsabilidad, conocimiento e inteligencia, definió el papel de esa entidad en la elaboración del Plan de Desarrollo, con la participación vinculante de las regiones: “Priorizar”.

Afirmó que no es conveniente hacer de brujos estimando variables de un futuro incierto. Hay políticas y acciones que han demostrado, a lo largo de la historia y en diferentes países, que funcionan y mejoran la calidad de vida: la educación con cobertura y calidad, la salud universal, las mejoras en transporte y el estímulo a la economía popular. El Plan debe centrarse en definir las acciones que mejoren el estado de estos sectores fundamentales.

Puede no ser fácil aplicarlo. Por ejemplo, es bien conocida la baja calidad de los establecimientos oficiales del sistema de educación básica y media. En la evaluación del 2021 aplicada a 14.000 colegios, entre los 100 primeros solo hay uno público, en Barranquilla; entre los 200 mejor calificados se encuentra otro oficial, en Pitalito. El colegio público mejor calificado en Bogotá está en el puesto 239, en Medellín hay que bajar a la posición 734 para encontrar un colegio público. En Bogotá y Medellín tradicionalmente las autoridades locales se autoelogian por su labor educativa, pero los resultados no avalan sus declaraciones. Colegios públicos en Tunja, Duitama, Monguí y Charalá tienen mejor calidad, aun con el sesgo que puedan tener los exámenes del Icfes. La situación es bien diferente a la de hace unas décadas, cuando los colegios públicos tenían niveles superiores a los privados. A los sectores más vulnerables se les cierran las puertas de una educación de calidad. Modificar esta injusticia requiere que Fecode acepte que su función no solo es buscar mejores condiciones para sus afiliados, sino que su trabajo debe abrirles oportunidades a sus estudiantes. ¿Estará dispuesto el Gobierno a discutir y lograr acuerdos que se cumplan con Fecode, siendo esta organización uno de sus mayores electores? El ministro de Educación es un experto en el tema, sus publicaciones muestran que los recursos financieros no son condición suficiente para lograr una buena calidad. Además, el compromiso maestro-alumno tiene mayor impacto.

Entregar el manejo de recursos de la salud a las entidades territoriales puede llevar a una situación como la del siglo pasado: mala cobertura, burocratización, desfalcos y quiebra de los hospitales departamentales y municipales. ¿Quién puede garantizar que el manejo de los recursos de la salud sea diferente al manejo del Programa de Alimentación Escolar?

Aumentar el gasto social necesita recursos, pero el Gobierno anuncia que está dispuesto a renunciar a ellos con miras al reconocimiento planetario. Este punto también requiere priorización.

Las declaraciones de la ministra de Minas han contribuido a bajar el valor patrimonial de Ecopetrol en más de $30 billones. En aras de la equidad, no es la única responsable de la baja del 40 % del valor de la acción entre la segunda vuelta presidencial y hoy, a pesar de las utilidades históricas que está obteniendo Ecopetrol: $17 billones en lo corrido del año. Recientemente afirmó: “No se ha tomado una decisión a futuro, el Gobierno está analizando los escenarios”. Sorprende que sin estas decisiones haga declaraciones sin el conocimiento suficiente, causando alarma económica.