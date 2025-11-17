El Bataclán y la derechización de Francia

Resume e infórmame rápido

Hace diez años en París, y en pocas horas, se llevó a cabo una acción violenta de ISIS en la que fueron asesinadas 130 personas, la mayoría de ellas en el teatro Bataclán. Lo anterior se sumó a otros hechos de sangre, como el ataque al semanario satírico Charlie Hebdo. Los franceses se unieron entonces en un gesto solidario frente al terrorismo. En la década corrida, la situación en Francia ha evolucionado para mal, con una creciente inestabilidad política y un peligroso giro hacia la ultraderecha, que les permitiría ganar las elecciones de 2027.

El 13 de noviembre de 2015 cambiaron muchas cosas para Francia. El país perdió la inocencia frente a la arremetida de los fundamentalistas islámicos que lograron causar un remezón en la sociedad francesa. La escalada que vivió el país en ese año funesto fue consecuencia de la participación francesa en la fuerza que se enfrentaba al ISIS, en donde pretendían crear un estado, entre Iraq y Siria.

El 7 de enero de ese año, dos hermanos franceses de origen argelino ingresaron armados con fusiles de asalto a la sede de Charlie Hebdo y en menos de dos minutos asesinaron a once de sus más icónicos colaboradores, dejaron once personas más heridas, y mataron a un policía en su huida. Los asaltantes, pertenecientes al grupo terrorista Al Qaeda, dijeron actuar en venganza por la publicación en la revista de caricaturas satíricas de Mahoma. Unos días después, cerca de dos millones de personas en París, y 3.700.000 más en toda Francia, marcharon para expresar su unidad frente a la violencia terrorista.

El horror yihadista continuó con otros hechos sangrientos. Ataques con cuchillos, y asesinatos con el común denominador del extremismo fundamentalista, que tuvieron notoriedad mediática en agosto, cuando pasajeros de un tren redujeron a un terrorista que quería llevar a cabo un atentado dentro de sus vagones.

Lo anterior fue el preludio de la masacre de la noche de noviembre, cuando tres comandos coordinados sembraron la muerte en tres sitios distintos de París. En el primer hecho, tres fundamentalistas se inmolaron en las afueras del Stade de France, sin causar víctimas. Más adelante, un segundo comando comenzaría a disparar en concurridos bares y restaurantes del Este de la ciudad y otro más causaría el mayor número de víctimas en el teatro Bataclán, donde se presentaba el grupo Eagles of Death Metal.

Las 130 víctimas de la noche de horror se sumarían el año siguiente, el 14 de julio, a los 86 muertos y más de 400 heridos en una nueva masacre, cuando un fundamentalista dirigió un camión contra la multitud que celebraba la fiesta nacional en Niza. Desde entonces, cerca de 250 personas más han fallecido en atentados en Francia. A pesar de la labor policial de inteligencia, los terroristas han variado sus formas de actuación violenta y ahora actúan de manera individual, sin vínculos con grupos fundamentalistas conocidos y con armas poco sofisticadas.

Diez años después, una encuesta de Ipsos muestra el nivel de satisfacción en la democracia por parte de los franceses. Los resultados son muy preocupantes: el 19 % de los encuestados se manifiestan satisfechos y el 60 % insatisfechos. El presidente Emmanuel Macron tiene un nivel de popularidad del 17 %, y un 85 % quiere un líder que “restaure el orden”. La desconfianza frente a los partidos políticos es del 10 % y la percepción de que el país va por mal camino es del 92 %. Lo anterior, debido a la inestabilidad política, la inflación y la criminalidad. Dentro de este crítico panorama, los líderes de la extrema derecha Jordan Bardella, con un 35 % y Marine Le Pen, con un 32 %, encabezan la intención de voto para 2027.

Estas cifras demuestran cómo un país que reaccionó de manera unánime en 2015, frente a la amenaza terrorista, fue cooptado por un discurso xenófobo de partidos o movimientos de extrema derecha. Explotar el miedo de los ciudadanos y proponer medidas radicales de fuerza suele ser una fórmula exitosa para este tipo de agrupaciones que, como está sucediendo en otros países de Europa y del mundo, pueden terminar llegando al poder, con sus nefastas consecuencias.

La crisis de la democracia liberal pasa, en la actualidad, por el tamiz de líderes populistas, autoritarios, que llegan al poder a través de las urnas, agitando las banderas de un pernicioso nacionalismo dentro del cual los migrantes son satanizados como el gran problema que amenaza la existencia del país. Las consecuencias negativas serán perceptibles a corto y mediano plazo.