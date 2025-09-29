Peligro: giro a la ultraderecha

Resume e infórmame rápido

El mundo está viviendo un preocupante avance de la ultraderecha, cuyos líderes se agrupan dentro de un movimiento que recuerda, con sus obvias salvedades, la Europa de los años veinte y treinta. Reivindican abiertamente políticas antiinmigrantes, nacionalistas, xenófobas, homófobas, excluyentes, y, cuando llegan al poder, algunos mutan en gobiernos populistas y autoritarios que, con el paso del tiempo, se pueden convertir en regímenes iliberales o abiertamente autocráticos.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) nació de la derecha conservadora en 1974, creada por los Jóvenes Estadounidenses por la Libertad, prohijada por Ronald Reagan. Desde entonces se reúne cada cierto tiempo y, en los últimos años, desde la primera presidencia de Donald Trump, ha establecido una importante red a nivel internacional con el apoyo de los ideólogos y estrategas de la ultraderecha del país del norte. En 2023 estuvo como invitado especial de Latinoamérica Jair Bolsonaro, el recién condenado expresidente golpista de Brasil. El año anterior estuvieron presentes el presidente argentino Javier Milei, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, así como Santiago Abascal, líder del partido Vox, que representa a la creciente ultraderecha española. Fue justo en febrero de 2024, en ese encuentro, donde Milei y el magnate Elon Musk blandieron una motosierra para demostrar la manera de hacer los recortes sin compasión dentro del gobierno. Según las informaciones también se han llevado a cabo reuniones en México, Perú, Colombia y Panamá.

Hace un mes, Paraguay organizó una reunión de la CPAC que contó con la presencia de Milei, que en el pasado se refirió a la izquierda como “zurdos de mierda”, “mandriles sodomizados” o “parásitos mentales” y ha vinculado la homosexualidad con la pedofilia. Como hecho curioso, su discurso ultra bajó varios decibeles allí luego de la derrota que sufrió por esos días, frente al kirchnerismo, en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

La figura más representativa en Europa es Viktor Orbán, el primer ministro húngaro que lleva 15 años ininterrumpidos en el poder. Orbán, una clara amenaza a la democracia europea, llevó a cabo una reunión de la internacional de la ultraderecha en 2022 en Hungría. Pero no es el único, pues fuera de España, en Francia, Alemania, Países Bajos, Austria, Eslovenia, Polonia, Italia, y otros más, hay partidos ultras que han sido, están siendo, o pueden ser opción de poder. Se podría sumar a la lista al gobierno de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía desde hace 11 años, que sigue los pasos del primer ministro de Hungría.

Dentro de las tácticas utilizadas para llegar democráticamente al gobierno están, atendiendo a la lógica goebeliana, el uso de la mentira, o las llamadas verdades alternativas, como única realidad; polarizar a la sociedad entre ellos (los buenos) y los otros (el enemigo) al que hay que acabar; el señalamiento de una amenaza común, llámese migrantes, inseguridad, corrupción, etc., como bandera política; cooptar el poder legislativo y el judicial; modificar las leyes existentes o adaptarlas a su acomodo, con la certeza de que serán validadas por el órgano judicial; la amenaza a los partidos de oposición, la salida forzada al exilio o el encarcelamiento de sus seguidores; el asesinato de sus “enemigos” irreductibles; llevar a cabo elecciones con todo el ventajismo a su favor o amañarlas a su voluntad, y, por último, la destreza suficiente para aparentar ante la comunidad internacional que gobiernan en democracia.

Esta modalidad, que es la mayor amenaza a la democracia liberal, las libertades individuales y los derechos humanos, no es exclusividad de un solo sector ideológico. Situaciones similares se han vivido también con movimientos políticos y líderes mesiánicos que utilizan el poder para atornillarse al mismo y enarbolan las banderas de la izquierda. Las diferencias, en el fondo, de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, por citar algunos ejemplos, con lo que hace la ultraderecha, no son muchas. Jair Bolsonaro dijo en sus inicios de la política que él era el Chávez brasileño, estando en la antípoda ideológica del comandante. Los seguidores de cada lado del espectro solo verán la viga en el ojo ajeno, jamás en el propio, se ofenderán por la comparación y negarán una y mil veces cualquier parecido.

Al final del día, y como lo señala la analista Anne Applebaum en su reciente libro Autocracia S.A., la delgada línea roja que separa a los autócratas de ultraizquierda o ultraderecha tiende a ser cada vez más borrosa, y terminan pareciéndose tanto que no es difícil identificar las estrategias y técnicas que usan para perpetuarse en el poder.