Gravar la riqueza extrema es esencial para salvar la democracia

Joseph E. Stiglitz y Jayati Ghosh*
13 de febrero de 2026 - 05:32 p. m.

Los intentos que se están haciendo de torpedear la cooperación tributaria multilateral son el núcleo de un programa global que busca sustituir la gobernanza democrática por un régimen coercitivo dominado por los ultrarricos, o lo que llamamos «cesarismo del siglo XXI». De modo que cualquier estrategia para contrarrestarlo debe partir de la comprensión de que gravar la riqueza extrema es esencial para salvar la democracia.

Felizmente, se han hecho algunos avances en este sentido. La Unión Africana sigue defendiendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación...

Por Joseph E. Stiglitz

Por Jayati Ghosh*

Orlando E Del Río Cantillo(28r1t)Hace 12 minutos
Hay que ponerles MÁS IMPUESTOS. URGENTE
Celyceron(11609)Hace 25 minutos
Si en muchos otros países, pasa lo que pasa en Colombia no habrá posibilidad de imponer impuestos a los megáricos. Nuestros congresistas y magistrados, todopoderosos lo impiden una y otra vez.
Yesid Lozano(xq8m1)Hace 1 hora
Habla de la "democracia" burguesa que usurpa la verdadera. El capitalismo salvaje con su cìnico "modus operandi" actual lo evidencia de forma extrema. ¡La verdadera Democracia y el capitalismo se excluyen mutuamente!
