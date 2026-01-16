La nueva era imperialista de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha suscitado una ola de críticas por sus acciones en Venezuela, sus violaciones del derecho internacional, su desprecio por las normas establecidas de larga data y sus amenazas contra otros países -sobre todo aliados como Dinamarca y Canadá-. En todo el mundo se respira una sensación palpable de incertidumbre y aprensión. Pero ya debería ser obvio que las cosas no terminarán bien, ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo.

Nada de esto sorprende a muchos en la izquierda. Todavía recordamos la advertencia del presidente estadounidense Dwight Eisenhower sobre el complejo...