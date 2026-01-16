Logo El Espectador
La nueva era imperialista de Estados Unidos

Joseph E. Stiglitz
Joseph E. Stiglitz
16 de enero de 2026 - 09:59 p. m.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha suscitado una ola de críticas por sus acciones en Venezuela, sus violaciones del derecho internacional, su desprecio por las normas establecidas de larga data y sus amenazas contra otros países -sobre todo aliados como Dinamarca y Canadá-. En todo el mundo se respira una sensación palpable de incertidumbre y aprensión. Pero ya debería ser obvio que las cosas no terminarán bien, ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo.

Nada de esto sorprende a muchos en la izquierda. Todavía recordamos la advertencia del presidente estadounidense Dwight Eisenhower sobre el complejo...

Gines de Pasamonte(86371)Hace 18 segundos
Decía el gran Abraham Lincoln: "Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder". Y el carácter del presidente norteamericano ha sido probado hasta la saciedad. Un individuo que conculca la ley en forma aviesa, atenta contra su sociedad en forma flagrante. Las próximas elecciones en USA me darán la razón, los demócratas surgirán con nuevos bríos, no por méritos propios, más si por la inoperancia y torpeza de los republicanos.
