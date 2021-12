Pensionen el salario mínimo

Las negociaciones del salario mínimo se envejecieron. Y no precisamente por la edad promedio de los representantes de los sindicatos y los empresarios que siendo optimistas no baja de los 50 años (incluso me atrevo a decir que está más cercana a los 60 años). La vejez llegó por la escasez de ideas y el estancamiento de las negociaciones. Es momento de un relevo, hay que pensionar a la actual mesa de concertación ¿Y si ponemos a los jóvenes a negociar?

En el artículo 56 de la Constitución, y en el artículo 5 de la Ley 278 de 1996 (Modificado por la Ley 990 de 2005), se establece que en la mesa de concertación debe estar el Gobierno y representantes de los gremios y sindicatos más grandes del país. Pero en ningún momento se dice que deben ser los presidentes de las respectivas organizaciones. Tan solo deben estar los representantes.

Es decir, es viable jurídicamente que los empresarios y los sindicatos designen jóvenes para que los representen en las discusiones del salario mínimo. Los mismos sectores en disputa, pero 30 años más jóvenes.

Y sí hay jóvenes que representen. Por ejemplo, en el sector de los empresarios está la Andi del futuro. Se trata del gremio de emprendedores que apadrina la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).

Los emprendedores son una voz refrescante en las negociaciones de salario mínimo. No solo generan empleo, sino que viven en carne propia los retos de hacer empresa en Colombia. Por supuesto que enriquecerán el debate.

También hay un departamento de juventud en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Para la mayoría el salario mínimo será su primera remuneración, y eso si logran emplearse en trabajos formales. Además, quién mejor que ellos para reflexionar sobre el mercado laboral colombiano en el que la tasa de desempleo juvenil supera el 19,4%.

Se podrán encontrar jóvenes que representen cada uno de los puestos reservados de la mesa de concertación, incluso la silla de las asociaciones de pensionados. Y no tiene por qué ser contradictorio: aunque no están devengando pensión, sí están empezando la ardua tarea de acumular este ahorro.

Se vale soñar que algún día los jóvenes puedan negociar el salario mínimo. Pero hay un miedo presente: que los nuevos representantes hereden los sesgos, e incluso mañas, de la vieja mesa de concertación. O peor aún, que se conviertan en títeres que recibirán órdenes e instrucciones a lo largo de las discusiones.

Para que funcione se les debe dar total autonomía para negociar. Y tanto los empresarios como los sindicatos deben aceptar el resultado de las negociaciones, y sin ningún tipo de retaliación y consecuencia para ellos.

No hay nada que perder. La actual mesa de concertación laboral se estancó hace varios años. Con los jóvenes al menos se le estará dando oxígeno, ideas y energía a las negociaciones del salario mínimo.

