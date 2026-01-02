Creo (2025)

Resume e infórmame rápido

Como cada diciembre, me gusta aprovechar los últimos días del año para resaltar algunas cosas en las que creo, las que guían mis actos y pensamientos, y nutren mis escritos.

Creo, por ejemplo, que la incertidumbre es molesta pero necesaria, y que la certeza es cómoda pero engañosa, y más que nada frágil y fugaz.

Creo que al nacer venimos de un estado de inexistencia y al morir pasamos a otro, y en medio se nos concede el privilegio de existir por unos años. Y ése es el mayor milagro de todos.

Creo que el mejor talento que alguien puede tener es el de admirar, porque así te expones a mentes y a almas superiores, que sirven de ejemplo y enriquecen tu mundo.

Creo que leer gran literatura ensancha el espíritu, nos enaltece y nos permite acceder a la excelencia. Y la excelencia nos incita a ser más de lo que somos.

Creo que hay que vivir alerta, porque en cualquier instante te puedes enfrentar a una encrucijada que definirá el resto de tu vida.

Creo que es asombroso que una telaraña resista el asalto del viento y el embate de la lluvia. Y creo que acariciar un perro es una forma de la felicidad.

Creo que cuando una persona hace algo bueno, Dios sonríe un poco.

Creo que no hay dicha más profunda que ayudar al necesitado, y que no hay mayor vileza que robar al pobre o atacar al indefenso.

Creo que el dolor nos enseña a valorar su ausencia.

Creo que la buena salud es una suerte, y es, inevitablemente, temporal.

Creo que debemos agradecer las consecuencias, la forma más útil y severa de garantizar que aprendamos las lecciones que nos depara la vida.

Creo que la política, que debe ser un arte para buscar metas comunes en medio de la diversidad, se envilece cuando se vuelve el cultivo de odios y el repaso de rencores.

Creo que la autocrítica es un deber. Y creo que el desprecio que me profesan ayuda a cuestionarme y a mirarme en el espejo, a preguntarme si hay algo de válido en los insultos, y si son, en parte, merecidos.

Creo en la virtud del aburrimiento, que ha espoleado miles de hallazgos y descubrimientos, y ha desplazado el horizonte intelectual y existencial que nos rodea.

Creo que a pesar de su aspecto delicado, la ternura es una poderosa emoción, capaz de producir un vínculo inmediato, como sucede con el amor, porque al sentirla el corazón se esponja y derrite un poco, y nuestra alma se extiende hacia aquello que nos despierta ese sentimiento tan puro y sincero, estableciendo una conexión instantánea.

Creo en las bondades de la religión pero no en sus instituciones, intermediarias entre la persona y la Divinidad. Aun así, creo en la nobleza de las iglesias, y más si son modestas, porque encarnan la esperanza y la necesidad del ser humano de entrar en contacto con algo superior.

A la vez, creo que el momento más sublime de la iglesia no es en sus ritos y cantos, sino cuando está vacía y reina el silencio, aquel silencio que sugiere la trascendencia.

Creo que lo importante no es orientar al estudiante hacia el tipo de carrera que debe ejercer sino hacia el tipo de persona en que se puede convertir.

Y creo que nos preocupamos en formar al joven como profesional y no como ciudadano, y eso explica la crisis de la modernidad.

Creo que se requiere humildad y grandeza para admirar, aunque suene paradójico.

Creo que la luna y el fuego despiertan sin falta un asombro milenario. Y creo que le debo esa frase a Borges.

Creo que si no entienden por qué un artista labora tanto es porque no captan la diferencia entre un trabajo y una vocación.

Creo que arrojar tarros de pintura a obras de arte en protesta es de imbéciles, porque le hace daño a la obra, que es sagrada, y le hace daño a la causa.

Creo que toda violencia lesiona a la víctima y, eventualmente, al victimario.

Creo que la soledad es menos la posibilidad de aislamiento que la imposibilidad de compañía.