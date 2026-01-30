¿El mundo es de los fuertes?

“El poder no siempre procede de quien tenga armas más letales. Viene de algo más valioso y fecundo: las alianzas”: Juan Carlos Botero Foto: EFE - AL DRAGO / POOL

Sí, según Stephen Miller, el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, quien declaró: “Vivimos en el mundo real, gobernado por la fuerza, la fortaleza y el poder”.

Nunca sale nada bueno cuando la arrogancia y la ignorancia se juntan. Porque hay que ser demasiado arrogante y demasiado ignorante para decir algo así. Pero ¿qué más se puede esperar de un gobierno que desdeña la ciencia, que cancela becas y ataca universidades, que nombra secretario de Salud al mayor enemigo de las vacunas, y de un presidente que amenaza con tomarse Groenlandia, a las buenas o a las malas, pero luego la confunde, ante las figuras más notables del mundo en Davos, con Islandia?

Entonces, para ver qué tan cierta es la frase de Miller, pregunto: ¿quién ganó la batalla por la independencia entre Argelia y Francia? ¿Quién ganó la batalla por la independencia entre la India y el poderoso imperio Británico? ¿Quién ganó la guerra de Vietnam? ¿La de Irak? ¿La guerra entre Afganistán y Rusia? ¿Entre Afganistán y Estados Unidos?

En cada uno de estos casos, países fuertes y hasta potencias mundiales fueron rechazados o derrotados por grupos rebeldes, hambrientos y mal armados. Y en el caso de la India, por un pueblo sin armas.

No sólo eso. Si los fuertes siempre dominan, ¿por qué la gigante Rusia, que invadió al mediano país de Ucrania y se lo iba a tomar “en tres días”, como dijeron los expertos, lleva cuatro años sufriendo pérdidas colosales, mientras que los ucranios dan muestras diarias de un valor y un heroísmo ejemplares?

El error de Miller consiste en no saber de dónde proviene el poder. Éste no siempre procede de quien tenga las armas más letales o el mayor número de tropas. Viene de algo más valioso y fecundo, que son las alianzas. Justamente las alianzas que Trump está destruyendo de manera suicida.

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, el país más poderoso, con el armamento más formidable, era Alemania. Pero aun así perdió la guerra, porque las alianzas de los aliados eran mayores y mejores, como señala el historiador Phillips O’Brien. Y, para ir más atrás, la razón por la cual el Imperio romano llegó a dominar el mundo del Mediterráneo fue por su estrategia de crear alianzas con los jefes de los pueblos conquistados. En cambio, una razón por la cual la URSS se derrumbó fue por su maltrato a los países que vivían bajo su órbita. En vez de crear relaciones de respeto y provecho mutuo, la bota imperial soviética presionó la garganta de los países vecinos, exigiendo obediencia y fomentando el odio que llevó a librarse de su yugo, tan pronto fue posible, en un tsunami de rebelión.

¿Y cómo ha hecho Ucrania para resistir la cruenta invasión de Putin? Lo ha hecho gracias a la OTAN y a la ayuda de Europa y de Estados Unidos hasta Biden, porque Trump abandonó el país a su suerte. Es decir, gracias a alianzas.

De modo que ahí está el verdadero poder. En alianzas como las de Estados Unidos con México, Canadá, la OTAN y toda Europa; las que Trump está acabando, repito, para la inmensa alegría de Rusia y China. El orden mundial, en gran parte creado por Estados Unidos y mediante el cual el mundo se enriqueció durante más de 80 años como nunca antes en la Historia, está siendo destruido por señores que se creen muy fuertes y machos, pero no se dan cuenta de que se están disparando escopetazos en los pies.

