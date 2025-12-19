Logo El Espectador
Elogio de la lealtad

19 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Hay una escena en The Town, la película dirigida por Ben Affleck y en la que también actúa, que siempre me ha cautivado. La historia toma lugar en Boston, y relata las andanzas de un grupo de amigos de vieja data, asaltadores de bancos. En la escena que evoco, Affleck entra de pronto en casa de su amigo y le suelta a bocajarro un favor. Necesito tu ayuda, le dice. Habrá violencia. No sé cuántos serán. Tenemos que entrar y golpear duro y rápido, y podremos salir mal. Para rematar, nunca me puedes preguntar nada al respecto. Su amigo, que estaba tumbado en el sofá viendo la tele, lo oye sin inmutarse y se limita a preguntar:...

Por Juan Carlos Botero

