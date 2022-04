No soy petrista. No voté por Petro y me preocupa una presidencia suya. Pero no por guerrillero. Si un país adelanta un proceso de paz exitoso, seguir llamando guerrilleros a quienes dejaron las armas es deshonesto. La gente puede cambiar de rumbo y, si el país lo acepta y el sistema la integra, pierden validez las etiquetas anteriores. Antes hubo un insurrecto que también aceptó un proceso de reconciliación y se sometió a las reglas de la democracia. Su nombre era Nelson Mandela. Y nadie llama a ese héroe insurrecto.

Así que no me inquieta el pasado de Petro ni su ideología de izquierda. Hay grandes líderes de izquierda, como José Mujica de Uruguay. Lo inquietante de Petro, como una vez anotó Pablo Felipe Robledo, es Petro. Su ego colosal, sus propuestas peligrosas y su populismo de promesas imposibles. Por no decir falsas.

Más aún, lo que me preocupa no es una gestión regular o mala de Petro. Lo que me preocupa, como ha pasado en otros países con líderes similares, es que él acabe con Colombia.

Sin embargo, habiendo dicho eso, añado esto: entiendo el voto por Petro. Llevo años diciéndolo, porque en este mismo país existen dos mundos distintos. De un lado, están los grupos de poder que han tomado las decisiones más importantes durante generaciones, un sector minoritario llamado clase dirigente, élites o establecimiento. Estos grupos no entienden el voto por Petro y hasta les parece un suicidio.

Este es el mundo de quien celebra las buenas nuevas de la macroeconomía. El presidente que felicita a sus ministros al recibir los datos de la reactivación económica. El apretón de manos de los empresarios al ver las gráficas de crecimiento. Los industriales que aplauden el regreso de la demanda. Todos tienen razón en hacerlo, porque esas noticias son ciertas y buenas.

El problema es que debajo de ese mundo existe otro. Un mundo popular. Y tiene poco que ver con el primero.

Este es el mundo de la mayor parte del país. Donde siete millones de personas viven en la miseria y 21 millones, casi la mitad de la población, pasan hambre. Con una tasa de desigualdad de las más altas del continente y un salario mínimo que ofende. Hoy más del 42 % de Colombia es pobre y otra tercera parte ronda el abismo de la pobreza, basta una crisis personal para caer en la indigencia y no salir de ahí jamás. La pandemia empeoró las cosas, claro, pero estos problemas vienen de tiempo atrás.

Esa es la otra realidad del país. ¿De veras querían que quien la sufre a diario votara por el candidato del presidente, del banquero o del intelectual? La gente está a reventar y exige un cambio urgente, pues no soporta más de lo mismo. Hay una gran inconformidad en el país que está justificada y la vimos estallar en las marchas de protesta. Esa inconformidad está con Petro y por eso es comprensible ese voto, así sea un suicidio.

Porque es inaceptable que en Colombia haya hambre. Lo entiendo en ciertos países de África, donde escasea el agua y la tierra no da. ¿Pero en Colombia? ¿Donde es difícil encontrar un lugar en el que no crezca algo? ¿Con un pueblo trabajador? Entonces, si el pueblo trabaja y la naturaleza es fértil pero aun así hay hambre, es por las políticas fallidas de la élite nacional. Esa que vive en el mismo país pero en otro mundo y no entiende el voto por Petro.

@JuanCarBotero