Epstein derrocó a Maduro

"Tumbaron a Maduro para cambiar la narrativa. Trump figura a lo largo y ancho de los archivos del pedófilo": Juan Carlos Botero

Hay una caricatura que vi hace rato que me encantó. Una pareja camina por Washington D.C. y la calle se ve llena de soldados de la Guardia Nacional. Hay caos, congestión, militares y agentes de ICE enmascarados, y el hombre le dice a la mujer: “¡Dios mío! ¡Lo que habrá en los archivos de Epstein debe ser terrible!”

Y es cierto: debe ser tremendo. Porque además de llenar las ciudades de tropas armadas, y desatar una fuerza paramilitar de agentes de ICE asesinando gente a sangre fría, cazando inmigrantes como conejos y violando los derechos de todos, ahora el fantasma de Epstein llevó a Trump a invadir Venezuela.

Quiero ser claro....