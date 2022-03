La foto que lo dice todo

Si quieren saber por qué Gustavo Petro va a ganar las próximas elecciones presidenciales, no hay que acudir a los vaticinios de los politólogos, ni a los sondeos de los medios, ni a las predicciones de las encuestas, ni a las profecías de los expertos, ni a las tesis de los columnistas ni a los pronósticos de los expresidentes.

Basta mirar una foto que lo dice todo.

Sobre el costado de un edificio de ladrillo vemos una gran tela desplegada con los tres colores de la bandera de Colombia. Sobre la franja amarilla se lee una frase en mayúsculas: “EL GOBIERNO ROBA”. Sobre la franja azul se lee otra: “LA PRENSA MIENTE”. Y sobre la franja roja se lee la última: “LA POLICÍA MATA”.

Esta foto, repito, lo dice todo.

Sin embargo, ¿son ciertas esas breves frases contundentes? Es obvio que no. Son generalizaciones, y toda generalización tiene mucho de falso y exagerado. Decir que el Gobierno roba es injusto. El Gobierno ofrece bienes y servicios esenciales, expide leyes, imparte justicia, recauda impuestos, dirige la economía, regula el transporte, maneja la salud y la educación, defiende a la nación y mil cosas más. Decir que los medios mienten tampoco es justo. Los medios comunican hechos y noticias, publican opiniones, investigan los sucesos y alimentan la reflexión nacional. Y decir que la policía mata es una infamia. Las fuerzas del orden protegen a la ciudadanía, vigilan nuestras fronteras, combaten la delincuencia y ofrecen la mayor ofrenda por la seguridad de la patria, y no hay un solo colombiano que no deba agradecer su enorme sacrificio.

No obstante… a la vez, no se puede negar que esas generalizaciones tienen mucho de verdad. Quizás sea excesivo decir que el Gobierno sólo roba, que la prensa sólo miente y que la policía sólo mata. Pero es cierto, en mayor o menor grado, que esos tres son, en parte, culpables de esos actos en Colombia. Porque los escándalos de corrupción del Gobierno son grandes y cotidianos; hay medios que mienten sin vergüenza, promoviendo intereses económicos y adelantando una agenda política, y sabemos que la policía también ha sido culpable de muertes injustas, excesos en el uso de la fuerza, desapariciones y atropellos que enlodan la imagen de la institución.

Aun así, lo importante no es si estas frases son del todo ciertas o falsas. Lo importante es que esa foto y sus frases explosivas reflejan un sentimiento compartido por gran parte del país. Es el mismo malestar que estalló en las calles durante las marchas de protesta, la profunda inconformidad que existe en un pueblo que es víctima de un sistema que le ha fallado; de una clase dirigente que ha fracasado en su tarea principal, que es servirle a la gente; de un establecimiento que ni siquiera ha podido alimentar a la población. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, y la gente está a reventar. El único candidato que no forma parte del sistema, ni de la clase dirigente, ni del establecimiento es Petro. Por eso va a barrer en las próximas elecciones.

Ahora, ¿de quién es la culpa de todo esto? Lo he dicho antes: el mayor culpable es el fracaso de 20 años del uribismo y, en particular, del Gobierno actual. Eso llevará a la gente a votar en masa por Petro. Si tienen dudas, sólo miren la foto que les digo.

Esa foto que lo dice todo.

@JuanCarBotero