La palabra errada de Gustavo Petro

Juan Carlos Botero
Juan Carlos Botero
29 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.

Muchos dicen que lo peor de este gobierno es su falta de resultados. Ojalá fuera cierto.

Si lo malo fuera solo lo poco que ha hecho Gustavo Petro, no sería tan grave. Lo peor es lo mucho que además ha destruido: la salud, el Icetex, la seguridad, la crisis fiscal y energética, el enredo de los pasaportes, Ecopetrol devaluada en 30 % y un largo etcétera.

Colombia es un país demasiado sufrido para que el gobierno, en vez de resolver problemas urgentes y reales, invente más. Porque todas estas crisis son innecesarias y nacen del desgobierno de Petro. El error del presidente gira en torno a una palabra. Petro creyó que su papel en la...

Olegario (51538)Hace 43 minutos
Botero ha puesto en evidencia, de modo descarnado, el verdadero talante de Gustavo Petro, un “revolucionario” que no solo fue un fracaso como alzado en armas, un aguatero, como intentan hacerlo ver sus seguidores más obsecuentes, sino también un fracaso como el gobernante que creyó encarnar el cambio. El cambio o la destrucción?
