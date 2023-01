Los hechos casuales

El milagro de la lectura requiere de un autor y de un lector. Lo que importa es la experiencia literaria, y ésta sólo se da cuando se fusiona el acto de escribir con el acto de leer.

Por eso digo que el lector es el cómplice del autor, porque el uno requiere del otro y entre ambos se produce la magia de la experiencia literaria. En verdad nada alimenta y transforma tanto como la lectura. ¿Cúantos libros no hemos leído que nos han enriquecido la vida de modo invaluable? ¿Que nos han cambiado la manera de ver el mundo y de percibir nuestra sociedad y nuestra propia realidad? ¿Acaso yo podría tener el mismo concepto de mi país sin haber leído Cien años de soledad, o de México sin haber leído a Juan Rulfo? ¿Qué concepto podría yo tener del heroísmo sin haber leído La odisea y Don Quijote? ¿Del amor sin haber leído Romeo y Julieta? ¿De la traición sin haber leído Macbeth? ¿De cada tema de importancia en la vida? Yo sería iletrado en esos asuntos, y mis propias experiencias personales carecerían de apoyo intelectual o sustento filosófico para descifrarlas, asimilarlas y utilizarlas a mi favor. Para eso leemos. Para crecer como humanos, para entender y enriquecer la existencia. Para exprimir unas preciosas gotas de sabiduría. Y la sabiduría, anotó Will Durant, no nos hará ricos, pero sí nos hará libres.