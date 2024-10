Mi respuesta a Lucero Martínez Kasab

Se veía venir. Se sabía que por señalar cualquier error de este gobierno el petrismo iba a reaccionar. Y reaccionó de manera previsible a través de Lucero Martínez Kasab, una de las defensoras más acríticas de Gustavo Petro.

Hay algo que no entiendo. Discrepo a menudo con gente en las redes y en mis columnas de opinión. Pero jamás me meto con la familia de nadie. En cambio, de lo primero que se hace conmigo es invocar a mi familia. Siempre me recuerdan el Proceso 8.000 con mi hermano Fernando, olvidando que los delitos no se heredan. Y me dicen que por tener tal padre o tal madre debo pensar de una manera u otra. Son golpes bajos, porque usar los lazos familiares para emitir juicios de valor es fácil. Y ruin. Prefiero ceñirme a las ideas, donde vive el debate. Pero lo primero que hace Lucero es atacarme por el lado de mi familia. Y así revela su verdadera intención.

Sus acusaciones son falsas y peligrosas. Que propongo acabar con la guerrilla a bala. Falso. Jamás he dicho eso y le exijo que lo demuestre. Que defiendo el neoliberalismo. Falso. Quienes me leen saben que he sido crítico de esa doctrina, por inhumana. Insinúa que comulgo con los abusos y actos de corrupción de gobiernos anteriores. Falso. Ahí están todos mis textos condenando esos crímenes. Pero esa es la estrategia del petrismo. Invalidar al crítico a punta de mentiras, asociándolo con todo lo repulsivo. Porque el objetivo no es debatir. Es descalificar.

Esa es la táctica de este gobierno del cambio que no cambia. Ante cualquier reparo se acude a la descalificación y a aplicar el espejo retrovisor. Que otros lo hicieron antes, y que todo crítico es de derecha. Y aun más: un fascista. La práctica es astuta, pues en vez de refutar la crítica intentan anular al crítico. Pero ese es el gran error del petrismo. Porque así nunca verán lo que cada día parece más grave e inevitable. Que el presidente está invalidando su propia causa, y que su fracaso como gobernante traerá de vuelta la derecha más dura y reaccionaria de nuestra historia.

Lo peor de Lucero y del petrismo en general es su falta de autocrítica. Cuando alguien no está dispuesto a reconocer un solo error preciso del gobierno, cuyo presidente tiene una desaprobación de casi el 70 %, eso refleja su falta de objetividad y la intención detrás de su pluma: propaganda política. Y ese servilismo es indigno en una periodista.

Los errores de este gobierno, así salten a la vista, no son errores. Según el petrismo, son trabas y trampas de la oposición, y el culpable siempre es otro: los medios (que Petro agrede e insulta a diario, comparando a la prensa con Hitler), el Congreso, los gremios, los empresarios o la mayor parte del país que no lo apoya y que está hecha de “nazis y corruptos”. En fin, todos son culpables, menos Petro.

Pero tantos errores son inocultables. Alabar al presidente por buscar consensos, cuando cada vez que anuncia un Gran Acuerdo Nacional enseguida ataca al sector con quien busca lograr el acuerdo, es incoherente. Si al cabo de dos años de la Paz Total el balance es un auge de masacres y matanzas de líderes sociales, y el aumento de todos los grupos criminales en el territorio nacional (Mauricio Cárdenas señala que el ELN pasó de estar en 149 municipios en el 2019 a 232 hoy; el Clan del Golfo de 231 a 329, y las disidencias de las FARC de 124 a 299), ¿eso es un éxito? No es una Paz Total sino un Fracaso Total. Tras dos años, la salud del país está en crisis, y si tendremos que importar gas por las políticas erradas del presidente al frenar la exploración y explotación nacional, ese es otro fracaso. Que Ecopetrol se desvalorice un 27 % y que la ejecución del presupuesto de dos ministerios sea menos del 1%, es patético. El gobierno que iba a cambiar la forma de hacer política es igual a los previos, y el que iba a combatir la corrupción está lastrado por la corrupción. No ver nada de esto es ceguera. O peor: deshonestidad.

Lucero dice que creerá en mi posición cuando yo deje parte de mi vida en defender mis causas. Se nota que no me conoce y que sus juicios son, en realidad, prejuicios. Vivo en el exilio por defender mis causas, y desconocer las amenazas que padecí durante años por denunciar el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo es infame. Defendí sin titubear la extradición desde mi columna de El Tiempo en los años noventa, y tuve que salir del país varias veces por las amenazas de los carteles. Y mi propuesta de la Extradición Estratégica, que el presidente Petro se apropió para proponerla como política de Estado (sin darme ningún crédito, por cierto), me llevó al exilio final. Me enfrenté a los violentos y asumí los costos. ¿Negarlo ahora es válido? Lucero me acusa de no investigar bien las cosas, pero ese es su mayor error. Conmigo y con el gobierno.

Lo dije antes: el presidente está invalidando su propia causa, y su fracaso como gobernante permitirá el regreso de la derecha más dura y reaccionaria. Ese será su legado, pero cuando eso suceda, ¿Lucero y los demás petristas lo reconocerán? No. Ellos serán, otra vez, víctimas, y los culpables serán, otra vez, otros. Y jamás aceptarán lo más importante: que al final la verdadera víctima no será el petrismo. Será Colombia.

@JuanCarBotero