No es fácil creer

Hay que creer. Hay que seguir creyendo, y creyendo en muchas cosas. En el experimento sin fin que es la democracia, por ejemplo. En la posibilidad del buen gobierno. En la honestidad de nuestros líderes. En el país y en el futuro. Pero no. No es fácil. No es fácil sacarle el cuerpo al cinismo, y cada vez es más difícil creer sin ser ingenuos, confiar sin ser tontos. Y mantener viva la delicada llama de la esperanza en medio de tanta sangre, tanta burla y tanto desengaño.

Hay que creer en la política, a pesar de los políticos. Porque a menudo aquel que se proclama defensor de la honestidad y enemigo a muerte de la corrupción al poco tiempo tiene videos y grabaciones cometiendo fraudes y aceptando sobornos. Óscar Iván Zuluaga, nada menos que dos veces candidato presidencial, después de confesar en público sus delitos en audios interceptados, tiene la osadía de declararse inocente de toda culpa ante la Fiscalía. Y Rodolfo Hernández, quien para tantos más era nada menos que un posible jefe de Estado, inhabilitado por actos de corrupción, tiene el descaro de lanzarse como candidato para la Gobernación de Santander.

Hay que creer en la gente, a pesar de ver a las masas vitoreando a Noño Elías, el corrupto exsenador que regresa como un héroe a su pueblo de Sahagún. Al igual que Santander Lopesierra, el Hombre Marlboro, quien oficializó su candidatura para la Alcaldía de Maicao en medio de una ovación popular de aplausos, a pesar de su pasado de narco y a pesar de estar vinculado a la investigación por dineros ilícitos entregados a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Hay que creer en el gobierno de turno, a pesar de que nuestro canciller, Álvaro Leyva, define a Armando Benedetti como “un drogadicto a quien no se le puede creer”, y sin embargo le prolonga su permanencia como embajador en Caracas, quizás porque olvidó que los cargos públicos existen para servirle a la gente y no para callar a gente incómoda. Y hay que creer así nuestro embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, marche feliz y a favor de la infame dictadura de Daniel Ortega, y así nuestro canciller tampoco considere que ese acto merece su despido inmediato. Quizás porque pensó que es normal, o aceptable, que un representante del país defienda lo indefendible.

No, no es fácil creer, y menos cuando prevalecen los valores invertidos. Cuando el ELN justifica el reclutamiento de menores, con la vocera del grupo diciendo que para muchos jóvenes la guerrilla “es un proyecto de vida”. O cuando el reinsertado y exguerrillero jefe de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko, exalta al sanguinario disidente Iván Márquez como “un hombre de férreos ideales”. O cuando el expresidente Álvaro Uribe se declara traicionado y atónito al ver a otro más de sus filas cometer un delito, pues él nunca ha sabido nada de tantos crímenes cometidos por tantos amigos, ministros, asesores y copartidarios cercanos.

No. No es fácil creer en el país cuando registramos la masacre número 54 en lo que va corrido de este año, y cuando el futuro luce tan incierto. Pero toca. Porque quizás creer, y seguir creyendo contra toda evidencia de lo contrario, contra todo y contra todos, y con la terquedad que solo brinda la insensatez de la esperanza, es la expresión final, la más limpia y pura, del patriotismo.

@JuanCarBotero