Se acerca el fin del gobierno de Gustavo Petro, y es importante que Colombia, un país con tan mala memoria, nunca olvide los tropiezos, fracasos y errores cometidos durante su mandato.

Nunca olvidar, por ejemplo, que su promesa de gobernar con gente seria y preparada, experta en su materia, duró seis meses, y luego escogió funcionarios basados en su afinidad ideológica y servilismo, así atentaran contra los intereses de la patria. Y quienes se opusieron fueron despedidos en el acto.

Nunca olvidar que el presidente, que se proclamó defensor de la mujer, ignoró el historial de abusos de Armando Benedetti, incluyendo el maltrato a una magistrada, y lo nombró en varios cargos de importancia nacional.

Nunca olvidar que, en pleno discurso ante la ONU, Gustavo Petro elogió a Stalin, lamentando que su proyecto político, que mató de hambre a millones de rusos por el fracaso de su colectivización forzosa, no hubiera sido más extenso y exitoso.

Nunca olvidar que cuando María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, tras décadas de persecución por las dictaduras de Chávez y Maduro, el presidente careció de la grandeza de expresar unas felicidades reales o sinceras.

Nunca olvidar que Petro que acabó con el Icetex, apoyó al aborrecible Alfredo Saade, suspendió los subsidios de Mi Casa Ya, y en vez de aumentar evaporó la inversión nacional.

Nunca olvidar que el presidente buscó pelear con Donald Trump hasta lograrlo, para tener un gran enemigo con fines electorales, haciéndose la víctima del imperialismo sin medir los costos para el resto del país, y que jamás condenó la dictadura de Nicolás Maduro.

Nunca olvidar que Gustavo Petro, por su ideología obsoleta y pésima gestión de gobierno, acabó con la salud en Colombia, que mal que bien funcionaba; empobreció la empresa más grande del país, Ecopetrol, cuyas utilidades han caído este año en más de un 33 %; maniató a las Fuerzas Armadas y permitió, con su fracasada Paz Total, el aumento de la insurgencia en más de un 45 % en el territorio nacional; y empobreció nuestra capacidad energética, prohibiendo la exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas y petróleo, al punto de tener que importarlos de otros países a mayor costo y con peores efectos ambientales.

Nunca olvidar que las disidencias de las FARC se infiltraron en el Estado con la complicidad del alto gobierno. Y que el presidente, mientras pontificaba sobre el amor cósmico y la urgencia de combatir la polarización, llamaba a empresarios “corruptos y esclavistas”; a quienes marchaban pacíficamente en su contra, “mafiosos y asesinos”, y a periodistas que le hacían preguntas válidas “muñecas de la mafia” que hacían “un periodismo Mossad”.

Y jamás olvidar los tantos casos de corrupción, empezando con el hijo que no crió; las promesas de campaña incumplidas, como la paz con el ELN en tres meses; los megaproyectos que nunca se hicieron; su desprecio al deporte nacional, y sus eternos discursos incendiarios que avivaron la enemistad entre los colombianos, en vez de buscar unirnos con base en todo lo que compartimos.

Nada de esto lo podemos olvidar porque nada de esto lo hace un presidente responsable, y menos un verdadero demócrata.

En fin, por desgracia este fue otro gobierno para olvidar.

Pero lleno de errores y fracasos que no debemos olvidar nunca.

