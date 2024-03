… para la derecha.

Por eso no entiendo a la oposición. ¿Acaso no ven que Gustavo Petro, desde el punto de vista electoral, es el mejor presidente que han podido tener después del fiasco de Iván Duque? No hacen más que pedir que Petro cambie. Que sea serio, eficaz, moderado y que actúe como un estadista. ¿Pero qué tal que lo fuera? Si hiciera todo eso, la oposición estaría en pánico.