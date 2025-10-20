Respuesta a Mauricio Rubio: crítica al deporte juvenil y a la ética

Resume e infórmame rápido

No es claro qué le molesta a Mauricio Rubio, en su columna de El Espectador, del programa de competencias llamado Supérate y de la lucha anticorrupción cuando dirigí Ecopetrol.

Antes de presentar sus argumentos, deja en claro las etiquetas. Todos sabemos que se volvió terrible ser neoliberal. De manera que tachar a alguien de neoliberal, debe poner al 99 % por ciento de la población a decir ¡Buuu! ¡Buuu! Rubio me pone esa etiqueta que equivale al camino hacia la hoguera para un hereje.

¿Cuáles son sus acusaciones para llevarme a la hoguera? En su opinión, soy 1) entusiasta, 2) ingenuo, 3) creído, y 4) imaginé que programas buenos podían permanecer.

Él parecía saber, antes de que se nos ocurrieran esas ideas, que no permanecerían. Era mejor no tenerlas. No debimos diseñar un programa de competencias deportivas y de conocimientos para jóvenes, ni combatir la corrupción en Ecopetrol. Menos aún financiarlos, ni asegurar que se implementaran bien.

¿Esa es la lógica? ¿Por ser neoliberal? ¿Por ser ingenuo? ¿Por ser creído?

No. Porque los imbéciles que cambiaron Supérate por Sacúdete no entendieron nada. Y los corruptos que se tomaron Ecopetrol, y ahora dirigen la empresa para sus fines personales y no para crear valor de largo plazo, iban a desandar la lucha contra la corrupción.

¿Son estas verdaderas críticas? No. Llaman al inmovilismo mental y de gestión. Si, a posteriori, todo lo pueden dañar y deshacer, cuando llegue gente tonta o perversa, es mejor no hacer nada.

¡Ah! Si haces algo, cuídate de ser entusiasta y de enorgullecerte. Nunca te enorgullezcas de nada. Pero sobre todo, cuídate de ser neoliberal. Nunca caigas en eso.

Me pregunto, si esas iniciativas las hubiera desarrollado un socialista, ¿Le gustarían más a Rubio? No sé. Resulta difícil averiguarlo porque a los socialistas en el poder no les ha importado el deporte y han gobernado en contra de la ética. Las ideas que se les han ocurrido son destruya esto y destruya aquello, justamente porque se le ocurrió a un neoliberal, sin siquiera constatarlo.

Para cerrar, Rubio trae unas citas de Ludwig von Mises, que, de entrada, no era neoliberal.

Pero bueno, en gracia discusión, ¿Acaso el neoliberalismo quiere decir no tener ideas cuando se está en el gobierno? ¿No suplir con política pública una falta evidente en el deporte para niños y jóvenes? ¿Importa acaso lo que pensarían Mises y Hayek de Supérate o de la lucha contra la corrupción en Ecopetrol?

Me importa un bledo si Mises en su tumba o Hayek en la suya piensan esto o aquello de lo que hicimos en ambos casos. Qué crítica más tonta. ¿Acaso uno piensa y gestiona para ver qué pensarían unos tipos muertos hace décadas?

De acuerdo con la lógica de Rubio, si mañana va a haber robos, ¿para qué sale la policía hoy a capturar ladrones? Si los comunistas van a acabar con las empresas, ¿para qué fundarlas hoy? ¿Adónde lleva ese tipo de argumentos?